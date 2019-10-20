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РИА Новости

В Махачкале потушили пожар на территории центральной больницы

20:53 20.10.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 20 окт - РИА Новости. Возгорание произошло на территории центральной больницы в Махачкале, пожар потушили, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
"В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по республике Дагестан поступила информация о том, что в городе Махачкале на территории Центральной городской больницы произошло возгорание в подвальном помещении нефункционирующего строения. В 19:24 мск локализация. Пожар ликвидирован, идет проливка конструкций", - говорится в релизе.
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По данным ведомства, в результате пожара жертв и пострадавших нет.
"Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Причина возгорания уточняется", - отмечается в сообщении.
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МЧС РФДагестанМахачкалаПроисшествия
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