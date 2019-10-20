В Махачкале потушили пожар на территории центральной больницы

МАХАЧКАЛА, 20 окт - РИА Новости. Возгорание произошло на территории центральной больницы в Махачкале, пожар потушили, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по республике Дагестан поступила информация о том, что в городе Махачкале на территории Центральной городской больницы произошло возгорание в подвальном помещении нефункционирующего строения. В 19:24 мск локализация. Пожар ликвидирован, идет проливка конструкций", - говорится в релизе.