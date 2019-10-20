Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-20T22:18Z
https://ria.ru/20191020/1560004273.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155568/17/1555681703_0:292:1915:1369_1036x0_80_0_0_27744379cc3e44817b9026af7129ff0d.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Глава Пентагона не исключил проведение США операций в Сирии против ИГ*

20:19 20.10.2019 (обновлено: 22:18 20.10.2019)
1600
© Фото : U.S. ArmyАмериканский государственный деятель, министр обороны США Марк Эспер
Американский государственный деятель, министр обороны США Марк Эспер
© Фото : U.S. Army
Американский государственный деятель, министр обороны США Марк Эспер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости. Министр обороны США Марк Эспер не исключил, что американские военнослужащие при поддержке авиации будут и дальше проводить операции в Сирии против боевиков группировки "Исламское государство"*.
"Мы продолжаем миссию по борьбе с ИГ*, и если силы США войдут в Сирию для такой миссии, они будут иметь поддержку с воздуха. Это то, как мы это делаем", — заявил он.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
19 октября, 14:04Война в Сирии
Захарова назвала цели присутствия США в Сирии непонятными
По его словам, рассматривается ситуация, при которой такие операции будут проводить военнослужащие, которые сейчас покидают Сирию и передислоцируются в западные районы Ирака. Эспер отметил, что этот вопрос он намерен обсудить с союзниками.
Слова министра опубликовал пресс-служба Пентагона.
Ранее сообщалось, что из примерно тысячи военнослужащих США в Сирии в стране останутся около 150 человек, которые будут контролировать гарнизон Ат-Танф на юге. Остальные будут выведены, но не в США, а в соседний Ирак.
О намерении вывести войска из Сирии неоднократно говорил президент США Дональд Трамп. Окончательно решение последовало после того, как турецкая армия начала свою операцию в северо-восточных районах Сирии против курдских формирований, которые были союзниками США в борьбе с ИГ*.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
США и их союзники с 2014 года проводили в Сирии и Ираке операцию против ИГ*, причем в Сирии действовали без соглашения с официальными властями страны.
* Запрещенная в России террористическая организация.
62600344
Обсудить 5
Война в СирииМарк ЭсперВойна в СирииМинистерство обороны СШАСирияСШАВ мире
Рекомендуем
Депутат Национального собрания Франции от крайне-правой партии Марин Ле Пен
Марин Ле Пен предложила исключить Турцию из НАТО
РИА
Новости
Города мира. Дамаск
Немецкие СМИ рассказали о победе Путина без войны
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров рассказал, когда ему было стыдно за происходящее в стране
Сирийские военные
Источник сообщил о движении сирийской армии к провинции Хасеке
Лента
новостей
Военная база США в провинции Эль-Хасаке в Сирии
США разбомбили свою авиабазу в Эль-Хасаке
Покупатели в супермаркете
Диетологи назвали продукты, которые "никогда нельзя есть"
Спасская башня Московского Кремля
Шведский экономист: в 2024 году Россия развалится или развалит мир
Сирийские военные
Сирийский депутат заявил об окружении турецких сил в Рас эль-Айне
Участники акции сторонников Brexit в Лондоне
СМИ сообщили о готовности Евросоюза отсрочить Brexit до февраля
Лондон
Российскому миллиардеру пригрозили арестом активов в Великобритании
Военнослужащие армии США
В США трое военных погибли во время учений
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Тимо Сойни. 4 мая 2017
Лавров рассказал о "разводках" на примере американской дипломатии
Дым над сирийским городом Рас-эль-Айн. 18 октября 2019
Эрдоган пригрозил США продолжить военную операцию в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:56Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс вышла замуж
01:36На корабле ВМС США установят первый боевой лазер
01:30Кадыров поделился впечатлениями от поездки с Путиным в арабские страны
01:21ОАЭ создали штаб для отправки эмиратцев на родину из Ливана
01:18Ад в Сантьяго. В столице Чили устроили погромы из-за повышения цен на метро
00:59"Рожденная с характером": стартует новый сезон сериала о Екатерине Великой
00:53Фильм Добрыгина Sheena667 покажут в конкурсе Чикагского кинофестиваля
00:51Фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные
00:50Федотов планирует встретиться с членами СПЧ и обсудить данные о его уходе
00:49Кабмин Британии снова внесет договор по Brexit в парламент
00:48Суд проведет первое слушание по делу о крупном пожаре в центре Ростова
00:46Российские военные выполнят наблюдательный полет над территорией США
00:45Космическая обсерватория "Спектр-РГ" готовится к прибытию на рабочую точку
00:36Матвиенко проведет переговоры с главой парламентской делегации КНДР
00:30В Таджикистане пройдет открытие учений ОДКБ "Нерушимое братство-2019"
00:27В Красноярском крае объявлен траур по погибшим в результате прорыва дамб
00:25В Госдуме обсудят меры профилактики домашнего насилия
00:23В Вашингтоне откроется международный астронавтический конгресс
00:21США обеспокоены технологическими успехами России по Договору открытого неба
00:19Медведев проведет заседание консультативного совета по инвестициям
Лента новостейМолния