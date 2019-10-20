Глава Пентагона не исключил проведение США операций в Сирии против ИГ*

ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости. Министр обороны США Марк Эспер не исключил, что американские военнослужащие при поддержке авиации будут и дальше проводить операции в Сирии против боевиков группировки "Исламское государство"*.

"Мы продолжаем миссию по борьбе с ИГ*, и если силы США войдут в Сирию для такой миссии, они будут иметь поддержку с воздуха. Это то, как мы это делаем", — заявил он.

По его словам, рассматривается ситуация, при которой такие операции будут проводить военнослужащие, которые сейчас покидают Сирию и передислоцируются в западные районы Ирака. Эспер отметил, что этот вопрос он намерен обсудить с союзниками.

Слова министра опубликовал пресс-служба Пентагона.

Ранее сообщалось, что из примерно тысячи военнослужащих США в Сирии в стране останутся около 150 человек, которые будут контролировать гарнизон Ат-Танф на юге. Остальные будут выведены, но не в США, а в соседний Ирак.

О намерении вывести войска из Сирии неоднократно говорил президент США Дональд Трамп. Окончательно решение последовало после того, как турецкая армия начала свою операцию в северо-восточных районах Сирии против курдских формирований, которые были союзниками США в борьбе с ИГ*.

США и их союзники с 2014 года проводили в Сирии и Ираке операцию против ИГ*, причем в Сирии действовали без соглашения с официальными властями страны.