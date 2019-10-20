В центре Барселоны началась акция протеста

БАРСЕЛОНА (Испания), 20 окт - РИА Новости, Виктория Иванова. Тысячи человек собрались вечером в воскресенье недалеко от центра Барселоны на очередную акцию протеста, волна которых в последние дни захлестнула Каталонию.

Как передаёт корреспондент РИА Новости, между полицейским кордоном и толпой протестующих установлено металлическое заграждение. Люди продираются сквозь толпу, неся в руках наполненные мусором пластиковые пакеты, чтобы затем перебросить их за заграждение.

В Барселоне - новая акция протеста. Пока мирная. Сторонники независимости Каталонии принесли мешки с мусором и кидают их на ограждение между толпой и полицией. #BarcelonaProtests #Barcelona #Barcelone pic.twitter.com/d7oawMnID9 — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) October 20, 2019

В настоящее время акция проходит в относительно спокойной атмосфере, толпа выкрикивает призывы освободить политических заключённых. Появление в небе над местом акции полицейского вертолета вызывает всплеск оскорбительных выкриков и непристойных жестов со стороны стоящих на земле.

Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости.