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РИА Новости

В центре Барселоны началась акция протеста

20:12 20.10.2019 (обновлено: 21:04 20.10.2019)
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© AP Photo / Manu FernandezАкция протеста в Барселоне
Акция протеста в Барселоне
© AP Photo / Manu Fernandez
Акция протеста в Барселоне. Архивное фото
БАРСЕЛОНА (Испания), 20 окт - РИА Новости, Виктория Иванова. Тысячи человек собрались вечером в воскресенье недалеко от центра Барселоны на очередную акцию протеста, волна которых в последние дни захлестнула Каталонию.
Как передаёт корреспондент РИА Новости, между полицейским кордоном и толпой протестующих установлено металлическое заграждение. Люди продираются сквозь толпу, неся в руках наполненные мусором пластиковые пакеты, чтобы затем перебросить их за заграждение.
В настоящее время акция проходит в относительно спокойной атмосфере, толпа выкрикивает призывы освободить политических заключённых. Появление в небе над местом акции полицейского вертолета вызывает всплеск оскорбительных выкриков и непристойных жестов со стороны стоящих на земле.
Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости.
В ходе столкновений в различных городах автономного сообщества с начала недели пострадали около 800 человек, в том числе более 300 представителей правоохранительных органов, 18 до сих пор находятся в больницах, один в очень тяжелом состоянии, состояние восьми оценивается как тяжелое. Задержаны около 200 человек, 18 из них находятся в предварительном заключении до суда.
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