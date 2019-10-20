Федотов возглавит в ВШЭ кафедру по правовым аспектам ИИ

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов рассказал РИА Новости, что планирует возглавить в НИУ Высшая школа экономики кафедру ЮНЕСКО, посвященную правам человека в сфере информации и интеллектуальной собственности, особое внимание в деятельности кафедры будет уделено правовым проблемам развития искусственного интеллекта.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что действующий председатель СПЧ Федотов может уйти с поста в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе. Одним из наиболее вероятных кандидатов на должность источник назвал секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева. Сам Федотов комментировать РИА Новости информацию о своем уходе отказался.

"Деятельность кафедры будет посвящена правам человека в сфере информации и интеллектуальной собственности. Именно поэтому новая структура будет называться кафедрой ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам. Особое внимание мы намерены уделять правовым проблемам, связанным с развитием искусственного интеллекта. Но не забудем и о традиционных вопросах, таких как, например, реституция культурных ценностей, правовое регулирование деятельности музеев, архивов, театров. При этом мы будем опираться на рекомендации и конвенции ЮНЕСКО", - рассказал Федотов РИА Новости.

Он добавил, что возглавлял кафедру ЮНЕСКО по интеллектуальной собственности с 1998 года. С 2009 года кафедра переехала в Высшую школу экономики, но затем была закрыта из-за несвоевременно сданного в ЮНЕСКО отчета. По словам Федотова, работа над созданием новой кафедры ЮНЕСКО в ВШЭ началась еще в прошлом году. Он выразил надежду на то, что до конца 2019 года работу удастся завершить при содействии Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Глава СПЧ отметил, что планирует вести ряд авторских курсов в рамках работы на кафедре.