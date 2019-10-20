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РИА Новости

Федотов возглавит в ВШЭ кафедру по правовым аспектам ИИ

19:45 20.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель СПЧ Михаил Федотов
Председатель СПЧ Михаил Федотов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель СПЧ Михаил Федотов. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов рассказал РИА Новости, что планирует возглавить в НИУ Высшая школа экономики кафедру ЮНЕСКО, посвященную правам человека в сфере информации и интеллектуальной собственности, особое внимание в деятельности кафедры будет уделено правовым проблемам развития искусственного интеллекта.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что действующий председатель СПЧ Федотов может уйти с поста в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе. Одним из наиболее вероятных кандидатов на должность источник назвал секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева. Сам Федотов комментировать РИА Новости информацию о своем уходе отказался.
Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов
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"Деятельность кафедры будет посвящена правам человека в сфере информации и интеллектуальной собственности. Именно поэтому новая структура будет называться кафедрой ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам. Особое внимание мы намерены уделять правовым проблемам, связанным с развитием искусственного интеллекта. Но не забудем и о традиционных вопросах, таких как, например, реституция культурных ценностей, правовое регулирование деятельности музеев, архивов, театров. При этом мы будем опираться на рекомендации и конвенции ЮНЕСКО", - рассказал Федотов РИА Новости.
Он добавил, что возглавлял кафедру ЮНЕСКО по интеллектуальной собственности с 1998 года. С 2009 года кафедра переехала в Высшую школу экономики, но затем была закрыта из-за несвоевременно сданного в ЮНЕСКО отчета. По словам Федотова, работа над созданием новой кафедры ЮНЕСКО в ВШЭ началась еще в прошлом году. Он выразил надежду на то, что до конца 2019 года работу удастся завершить при содействии Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
Глава СПЧ отметил, что планирует вести ряд авторских курсов в рамках работы на кафедре.
"Но надо иметь в виду, что кафедра ЮНЕСКО - это в первую очередь центр международного сотрудничества, а не обычное учебное подразделение. Главная задача как раз не обучение студентов, а главная задача это передача знаний и технологий в соответствующей области в другие страны и в другие университеты. Самое главное - межуниверситетское сотрудничество как на национальном уровне, так и на международном", - заключил Федотов.
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. 2018 год
18 сентября, 03:33РИА Новости
Биография Михаила Федотова
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ЮНЕСКОВысшая школа экономикиМихаил ФедотовМоскваРоссияОбщество
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