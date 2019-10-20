Немецкие СМИ рассказали о победе Путина без войны

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин добился победы в Сирии без войны, написал обозреватель немецкой газеты Президент России Владимир Путин добился победы в Сирии без войны, написал обозреватель немецкой газеты Die Welt Михаэль Штюрмер.

По мнению журналиста, после ухода американских войск из Сирии никто не помешает Москве вести в регионе "большую игру", которую в начале 1990-х годов Россия, казалось, навсегда проиграла.

"Путин добился того, о чем только мечтали почти все умные военачальники на протяжении всей истории: победы без войны", — написал он.

Также Штюрмер отметил, что НАТО "видела лучшие дни" и руководству организации следует осознать серьезность ситуации и действовать соответственно.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон начал выводить войска с северо-востока Сирии.

Девятого октября турецкий лидер Реджеп Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира", направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*.

Позже Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс договорились о приостановке на 120 часов турецкой операции для отвода сил самообороны сирийских курдов от границы с Турцией. Пенс заявил, что договоренности подразумевают вывод курдских сил из 30-километровой зоны безопасности на границе Турции и Сирии и что США будут способствовать этому процессу. Вице-президент США отметил, что американские войска в этот район не вернутся.