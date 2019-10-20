Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-20T22:08Z
https://ria.ru/20191020/1560003456.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155922/05/1559220502_0:162:3068:1888_1036x0_80_0_0_642f0ad3d39e165f6e261b432721d14a.jpg
РИА Новости

Немецкие СМИ рассказали о победе Путина без войны

19:43 20.10.2019 (обновлено: 22:08 20.10.2019)
63928
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк Города мира. Дамаск
 Города мира. Дамаск
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин добился победы в Сирии без войны, написал обозреватель немецкой газеты Die Welt Михаэль Штюрмер.
По мнению журналиста, после ухода американских войск из Сирии никто не помешает Москве вести в регионе "большую игру", которую в начале 1990-х годов Россия, казалось, навсегда проиграла.
Покинутая база авианаводчиков армии США в поселении Дадат в пригороде Манбиджа на северо-востоке Сирии
Вчера, 12:39Война в Сирии
Уходили в спешке: репортаж с брошенной американской базы в Сирии
"Путин добился того, о чем только мечтали почти все умные военачальники на протяжении всей истории: победы без войны", — написал он.
Также Штюрмер отметил, что НАТО "видела лучшие дни" и руководству организации следует осознать серьезность ситуации и действовать соответственно.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон начал выводить войска с северо-востока Сирии.
Пограничники армии САР прибывшие на КПП на сирийско-турецкой границе в городе Айн-аль-Араб (Кобани - курдское название)
19 октября, 16:44Война в Сирии
Сирийско-турецкая граница — 120 часов между миром и большой войной
Девятого октября турецкий лидер Реджеп Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира", направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*.
Позже Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс договорились о приостановке на 120 часов турецкой операции для отвода сил самообороны сирийских курдов от границы с Турцией. Пенс заявил, что договоренности подразумевают вывод курдских сил из 30-километровой зоны безопасности на границе Турции и Сирии и что США будут способствовать этому процессу. Вице-президент США отметил, что американские войска в этот район не вернутся.
*Запрещенная в России террористическая организация.
ТЕСТ Сирия, Турция
16 октября, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
46430109862
Обсудить 86
Война в СирииНАТОТурцияСирияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Молодец Путин! Сначала Крым, теперь Сирия. Внешняя политика на высоте! Горжусь!
20 октября, 19:55
Дмитрий Редьков
1811201063
Удивляюсь этим "партнёрам"... Там люди гибнут, а для них - "Большие игры" ...
20 октября, 20:54
aamikos
40052518
Рекомендуем
Покупатели в супермаркете
Диетологи назвали продукты, которые "никогда нельзя есть"
РИА
Новости
Машина турецкой скорой помощи
В Турции погибла девочка из России
Спасская башня Московского Кремля
Шведский экономист: в 2024 году Россия развалится или развалит мир
Полет астероида
К Земле летит астероид диаметром в километр
Лента
новостей
Девушка с ребенком в парке Царицыно в Москве.
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую осень в Центральной России
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
Военная база США в провинции Эль-Хасаке в Сирии
США разбомбили свою авиабазу в Эль-Хасаке
Церковь на острове Санторини
Русская церковь готовит стоп-лист, который может разорить Грецию
Самолет Airbus A321 авиакомпании Северный ветер
Летевший из Казани в Анталью самолет вернулся в аэропорт вылета
Ракета-носитель среднего класса Союз-5 (Иртыш)
"Роскосмос" адаптирует корабль "Орел" под ракету "Союз-5"
Пассажирский самолет в небе
Годовалая девочка умерла на борту самолета, летевшего из Пхукета в Москву
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК в Кузбассе проверит частный приют для престарелых после скандальных фото
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров рассказал, когда ему было стыдно за происходящее в стране
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:56Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс вышла замуж
01:36На корабле ВМС США установят первый боевой лазер
01:30Кадыров поделился впечатлениями от поездки с Путиным в арабские страны
01:21ОАЭ создали штаб для отправки эмиратцев на родину из Ливана
01:18Ад в Сантьяго. В столице Чили устроили погромы из-за повышения цен на метро
00:59"Рожденная с характером": стартует новый сезон сериала о Екатерине Великой
00:53Фильм Добрыгина Sheena667 покажут в конкурсе Чикагского кинофестиваля
00:51Фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные
00:50Федотов планирует встретиться с членами СПЧ и обсудить данные о его уходе
00:49Кабмин Британии снова внесет договор по Brexit в парламент
00:48Суд проведет первое слушание по делу о крупном пожаре в центре Ростова
00:46Российские военные выполнят наблюдательный полет над территорией США
00:45Космическая обсерватория "Спектр-РГ" готовится к прибытию на рабочую точку
00:36Матвиенко проведет переговоры с главой парламентской делегации КНДР
00:30В Таджикистане пройдет открытие учений ОДКБ "Нерушимое братство-2019"
00:27В Красноярском крае объявлен траур по погибшим в результате прорыва дамб
00:25В Госдуме обсудят меры профилактики домашнего насилия
00:23В Вашингтоне откроется международный астронавтический конгресс
00:21США обеспокоены технологическими успехами России по Договору открытого неба
00:19Медведев проведет заседание консультативного совета по инвестициям
Лента новостейМолния