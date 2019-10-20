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РИА Новости
Война в Сирии

Минобороны Турции сообщило об отходе курдских сил из города Рас эль-Айн

19:25 20.10.2019
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© REUTERS / Stoyan NenovДым поднимается над сирийским городом Рас-эль-Айн. 18 октября 2019
Дым поднимается над сирийским городом Рас-эль-Айн. 18 октября 2019
© REUTERS / Stoyan Nenov
Дым поднимается над сирийским городом Рас-эль-Айн. 18 октября 2019
АНКАРА, 20 окт - РИА Новости. Силы самообороны сирийских курдов отходят из приграничного с Турцией города Рас эль-Айн, говорится в сообщении турецкого минобороны.
В четверг США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Тем не менее, поступали сообщения о продолжении боев.
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"Мы внимательно следим за выводом террористов Рабочей партии Курдистана / Сил самообороны курдов из региона в течение 120 часов в соответствии с соглашением между Турцией и США от 17 октября. Нет никаких препятствий для вывода войск, а деятельность по выходу и эвакуации из региона жестко координируется с американскими коллегами. В связи с этим колонна из 55 автомобилей въехала в Рас эль-Айн, а колонна из 86 автомобилей отбыла из него в направлении Телль-Амира", - говорится в сообщении.
Ранее о полной эвакуации сил из приграничного с Турцией города Рас эль-Айн сообщил представитель арабо-курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF).
Минобороны Турции отмечает, что после приостановки турецкой операции на севере Сирии со стороны сил сирийских курдов было зафиксировано 22 случая нарушения режима прекращения огня.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
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Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция 12 октября взяли под контроль Рас эль-Айн, а на следующий день было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Запрещенная в России террористическая организация
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Турецкая военная операция "Источник мира"
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