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РИА Новости

Экс-союзники хуситов отказались подчиняться решениям властей в Сане

19:12 20.10.2019
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© AP Photo / Hani MohammedБоевики-хуситы в столице Йемена Сане
Боевики-хуситы в столице Йемена Сане
© AP Photo / Hani Mohammed
Боевики-хуситы в столице Йемена Сане. Архивное фото
ДОХА, 20 окт - РИА Новости. Представители ранее правящей в Йемене партии "Всеобщий народный конгресс", которая находилась в альянсе с захватившей власть на севере страны группировкой "Ансар Алла" (хуситами), отказались в воскресенье подчиняться решениям сформированного хуситами парламента и правительства национального единства.
Решение принято в знак протеста против освобождения обвиняемых в попытке убить покойного экс-президента Йемена и экс-лидера партии Али Абдаллу Салеха восемь лет назад, говорится в сообщении партии на ее сайте Al Motamar.net.
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"Генеральный комитет "Всеобщего народного конгресса" во главе с председателем партии шейхом Садиком Абу Раасом принял решение на заседании в воскресенье в столице Сане осудить неожиданное решение отпустить на свободу членов объединения "Аль-Ислах", обвиняемых во взрыве мечети дома правительства третьего июня 2011 года, чтобы убить бывшего главу республики и руководителей государства, и не следовать больше решениям правительства национального единства и парламента в Сане", - отмечается в сообщении.
Жертвами того теракта стали более 14 человек, 242 получили ранения. Среди пострадавших в результате теракта оказался и Садик Абу Раас, а также спикер парламента в Сане шейх Яхья Али ар-Раи. Сам бывший президент Салех получил серьезные ранения, но остался жив, ему пришлось сделать несколько операций в Саудовской Аравии и Йемене.
В минувший четверг хуситы заявили о сделке об обмене пленными с партией "Йеменское объединение за реформы" ("Аль-Ислах") при посредничестве племен, в результате которой они обменялись 24 пленными и осужденными, в число которых вошли пятеро обвиняемых в попытке убить президента Али Абдаллу Салеха. Судебный процесс над обвиняемыми в этом преступлении шел с августа 2013 года.
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В партии отметили, что подсудимые не имели отношения к военнопленным, а обвинялись в совершении уголовного преступления.
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Абдалла Ахмед Аль СалехСана (мухафаза)ЙеменВ мире
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