В Ярославской области опознали двух из семи погибших при пожаре

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Опознаны два из семи тел погибших при пожаре в жилом доме в Ростове Ярославской области, для опознания остальных будет проведена генетическая экспертиза, сообщила РИА Новости в воскресенье начальник управления по связям со СМИ администрации Ростовского района Любовь Отрывина.

Пожар в многоквартирном доме произошел ранним утром в субботу. Как сообщало ГУ МЧС по региону, погибли пять детей и двое взрослых, еще три человека госпитализированы. В воскресенье следственные органы сообщили, что причиной пожара стал поджог, подозреваемый задержан – это мужчина 1982 года рождения, уголовное дело переквалифицировано по статье "убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом".

"На сегодня опознаны только два тела из семи погибших. Это двое детей, мамочка этих ребятишек в реанимации, когда она выйдет, неизвестно. Завтра только будут документы по этим двум погибшим, родственникам могут выдать какие-то справки", - сказала Отрывина.

Она отметила, что пока дата их похорон неизвестна, но, предварительно, это может произойти 22 октября.