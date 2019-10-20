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РИА Новости
Война в Сирии

Марин Ле Пен предложила исключить Турцию из НАТО

19:06 20.10.2019 (обновлено: 21:35 20.10.2019)
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© AFP 2019 / Alain Jocardепутат Национального собрания ФранцииДепутат Национального собрания Франции от крайне-правой партии Марин Ле Пен
Депутат Национального собрания Франции от крайне-правой партии Марин Ле Пен
© AFP 2019 / Alain Jocardепутат Национального собрания Франции
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен предложила исключить Турцию из НАТО. Такое заявление она сделала в эфире канала RCI.
Ранее из-за военной операции Турции в Сирии несколько стран НАТО, среди которых Франция, Германия, Норвегия и Испания, приостановили экспорт вооружений в Анкару. Евросоюз договорился координировать политику по поставкам оружия Турции с учетом уже принятых решений прекратить выдачу лицензий и продажу вооружений. Однако как такового решения ввести оружейное эмбарго принято не было, потому что Турция является членом НАТО, а это накладывает на государства ЕС, которые также состоят в альянсе, определенные обязательства.
Политик раскритиковала Европейский союз за то, что он "ничего не делает и ничего не предлагает". По ее мнению, возможным ответом на агрессию Турции могло бы стать исключение страны из НАТО, поскольку Анкара "нарушила критерии" пребывания в альянсе.
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Операция Турции в Сирии

Девятого октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.
В четверг США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Позднее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит операцию в Сирии, если США не сдержат обещаний по отводу курдских сил за пределы зоны безопасности.
ТЕСТ Сирия, Турция
16 октября, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
1687134210
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВойна в СирииМарин Ле ПенНАТОТурцияСирияВ мире
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