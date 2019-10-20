МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен предложила исключить Турцию из НАТО. Такое заявление она сделала в эфире канала Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен предложила исключить Турцию из НАТО. Такое заявление она сделала в эфире канала RCI

Ранее из-за военной операции Турции в Сирии несколько стран НАТО, среди которых Франция, Германия, Норвегия и Испания, приостановили экспорт вооружений в Анкару. Евросоюз договорился координировать политику по поставкам оружия Турции с учетом уже принятых решений прекратить выдачу лицензий и продажу вооружений. Однако как такового решения ввести оружейное эмбарго принято не было, потому что Турция является членом НАТО, а это накладывает на государства ЕС, которые также состоят в альянсе, определенные обязательства.

Политик раскритиковала Европейский союз за то, что он "ничего не делает и ничего не предлагает". По ее мнению, возможным ответом на агрессию Турции могло бы стать исключение страны из НАТО, поскольку Анкара "нарушила критерии" пребывания в альянсе.

Операция Турции в Сирии

Девятого октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.