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РИА Новости

В Ярославской области несут цветы и игрушки к дому, где произошел пожар

18:59 20.10.2019 (обновлено: 19:13 20.10.2019)
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© Фото : страница Главы Ростовского района в Администрация Ростовского муниципального района в FacebookЛюди несут цветы и игрушки к дому под Ярославлем, где при пожаре погибли 7 человек
Люди несут цветы и игрушки к дому под Ярославлем, где при пожаре погибли 7 человек
© Фото : страница Главы Ростовского района в Администрация Ростовского муниципального района в Facebook
Люди несут цветы и игрушки к дому под Ярославлем, где при пожаре погибли 7 человек
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Люди несут цветы и игрушки к дому в Ростове Ярославской области, где при пожаре погибли семь человек, включая пятерых детей, сообщил на своей странице в Facebook глава Ростовского района Сергей Шокин.
Пожар в многоквартирном доме произошел ранним утром в субботу. Как сообщало ГУ МЧС по региону, погибли пять детей и двое взрослых, еще три человека госпитализированы. В воскресенье следственные органы сообщили, что причиной пожара стал поджог, подозреваемый задержан – это мужчина 1982 года рождения, уголовное дело переквалифицировано по статье "убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом".
"Весь день ростовцы несут цветы и игрушки к месту, где вчера произошла страшная трагедия. Наша общая задача – оказать максимальную поддержку всем пострадавшим, сплотиться и встать плечом к плечу", - написал Шокин.
"Завтра мы собираемся с теми, кто потерял все – для того, чтобы определить, кому чем можно помочь, как сделать это в максимально сжатые сроки, как не оставить людей наедине с их горем", - добавил глава района.
Начальник управления по связям со СМИ администрации Ростовского района Любовь Отрывина рассказала РИА Новости, что люди также помогают погорельцам вещами, школьными принадлежностями, даже продуктами – все это они несут в пункт временного размещения.
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"Все пока говорят, что у них на первое время все есть, но завтра собираем всех в 10.00 в городской администрации, чтобы сразу люди могли иметь возможность написать нужное заявление, его на месте зарегистрируют. Также завтра пригласим на встречу представителей федеральной миграционной службы, чтобы они рассказали, как быстрее восстановить документы", - рассказала Отрывина.
Она добавила, что местная инициативная группа "Дари добро" организовала сбор средств погорельцам, и уже собрано больше 100 тысяч рублей. "Но сначала надо понять, что людям важнее всего", - подчеркнула собеседница агентства.
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