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РИА Новости
Культура

Потомки Наполеона и его второй жены сыграли свадьбу

23:21 20.10.2019
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© AFP 2019 / Francois GuillotПринц Жан-Кристоф Наполеон и графиня Олимпия Арко-Циннеберг во время своей свадьбы
Принц Жан-Кристоф Наполеон и графиня Олимпия Арко-Циннеберг во время своей свадьбы
© AFP 2019 / Francois Guillot
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Жан-Кристоф Наполеон Бонапарт и графиня Олимпия вон Арко-Зинберг стали мужем и женой, сообщает Daily Mail.
Жених — внучатый племянник (в третьем поколении) Наполеона Бонапарта, а невеста — внучатая племянница второй жены императора Марии-Луизы Австрийской. Молодожены — дальние родственники.
Церемония состоялась в Париже. Среди гостей были принцесса Беатриса Йоркская и ее спутник итальянский миллионер Эдоардо Мапелли Моцци.
Мария-Луиза была на 22 года младше Наполеона. Она не виделась с ним до свадьбы. Предполагалось, что благодаря их браку в 1810 году Франция и Австрии станут союзниками в войне против Англии и России.
Жан-Кристоф и Олимпия ранее говорили, что их выбор основан на любви, и никаких политических амбиций они не преследуют.
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