В Ливии береговая охрана спасла около 90 мигрантов в Средиземном море

ТРИПОЛИ, 20 окт - РИА Новости. Береговая охрана Ливии спасла 89 нелегальных мигрантов в Средиземном море, заявил РИА Новости представитель ливийского ВМФ, подконтрольного правительству национального согласия в Триполи, Айюб Касем.

"На основании сообщения о сигнале бедствия на лодках с нелегальными мигрантами, поступившем в субботу утром из оперативного штаба береговой охраны, судно "Феззан" из первого соединения береговой охраны Триполи отправилось со спасательной миссией, в ходе которой были спасены 89 нелегальных мигрантов, находившихся на борту надувной лодки в 75 километрах к северо-востоку от (города – ред.) Хомс. Среди мигрантов 16 женщин и двое детей", - сообщил Касем.

По его словам, спасенные мигранты являются гражданами различных африканских стран. Касем добавил, что они получили необходимую медицинскую и гуманитарную помощь, после чего были переданы управлению по борьбе с нелегальной миграцией.