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РИА Новости

В Ливии береговая охрана спасла около 90 мигрантов в Средиземном море

18:00 20.10.2019
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© AP Photo / Olmo CalvoБеженцы и мигранты спасенные у берегов Ливии
Беженцы и мигранты спасенные у берегов Ливии
© AP Photo / Olmo Calvo
Беженцы и мигранты спасенные у берегов Ливии. Архивное фото
ТРИПОЛИ, 20 окт - РИА Новости. Береговая охрана Ливии спасла 89 нелегальных мигрантов в Средиземном море, заявил РИА Новости представитель ливийского ВМФ, подконтрольного правительству национального согласия в Триполи, Айюб Касем.
"На основании сообщения о сигнале бедствия на лодках с нелегальными мигрантами, поступившем в субботу утром из оперативного штаба береговой охраны, судно "Феззан" из первого соединения береговой охраны Триполи отправилось со спасательной миссией, в ходе которой были спасены 89 нелегальных мигрантов, находившихся на борту надувной лодки в 75 километрах к северо-востоку от (города – ред.) Хомс. Среди мигрантов 16 женщин и двое детей", - сообщил Касем.
По его словам, спасенные мигранты являются гражданами различных африканских стран. Касем добавил, что они получили необходимую медицинскую и гуманитарную помощь, после чего были переданы управлению по борьбе с нелегальной миграцией.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство и превратилась в перевалочный пункт для нелегальных мигрантов, стремящихся попасть в Европу. Незаконные вооруженные группировки, действующие на территории Ливии, контролируют нелегальный бизнес по отправке мигрантов в Европу.
Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии
15 октября, 15:23РИА Новости
Правительство востока Ливии: Триполи не может справиться с миграцией
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Айюб КасемЛивияВ мире
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