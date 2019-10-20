Трамп по ошибке назвал министра обороны "Эсперанто"

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Дональд Трамп назвал министра обороны США Марком Эсперанто.
Соответствующий пост он опубликовал в Твиттере.
"Марк Эсперанто, министр обороны: "Прекращение огня поддерживается весьма неплохо. Имеют место небольшие перестрелки, которые уже прекратились. Курды заселяются в новые районы". Солдаты США не находятся в зоне боевых действий или районе прекращения огня. Мы защитили Нефть. Возвращаем солдат домой!" — написал он.
Пользователи напомнили американскому президенту, что, на самом деле, фамилия министра обороны — Эспер. Однако в соцсети нет возможности редактировать публикации.