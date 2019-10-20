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РИА Новости

Трамп по ошибке назвал министра обороны "Эсперанто"

17:30 20.10.2019 (обновлено: 19:28 20.10.2019)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Дональд Трамп назвал министра обороны США Марком Эсперанто.
Соответствующий пост он опубликовал в Твиттере.
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"Марк Эсперанто, министр обороны: "Прекращение огня поддерживается весьма неплохо. Имеют место небольшие перестрелки, которые уже прекратились. Курды заселяются в новые районы". Солдаты США не находятся в зоне боевых действий или районе прекращения огня. Мы защитили Нефть. Возвращаем солдат домой!" — написал он.
Пользователи напомнили американскому президенту, что, на самом деле, фамилия министра обороны — Эспер. Однако в соцсети нет возможности редактировать публикации.
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Дональд ТрампСШАВ мире
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