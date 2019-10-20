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РИА Новости

Эксперт удивился тому, как построили городок старателей под Красноярском

17:28 20.10.2019 (обновлено: 18:42 20.10.2019)
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© Фото : МЧС РоссииМесто прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. На прииске в Красноярском крае были нарушены правила проектирования горных работ, рассказал "Московскому комсомольцу" председатель Союза старателей России Виктор Таракановский.
Эксперт удивился, что временный городок построили в русле реки. По его словам, "обычно как временные балки, так и более основательные домики ставят на возвышенности".
Кроме того, он заявил, что объем воды был не настолько велик, чтобы дойти до деревень, которые находились ближе по течению. Однако этого хватило, чтобы смыть бараки старателей.
МЧС сообщило в ночь на субботу, что в районе поселка Щетинкино на реке Сейбе разрушились дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Образовавшийся после прорыва селевой поток достигал в высоту четырех-пяти метров.
В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба пятерых пока неизвестна.
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Вчера, 13:42РИА Новости
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Прорыв дамбы в Красноярском краеКрасноярский крайРоссияПроисшествия
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