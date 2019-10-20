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РИА Новости
Война в Сирии

США разбомбили свою авиабазу в Эль-Хасаке

17:18 20.10.2019 (обновлено: 18:57 20.10.2019)
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© AFP 2019Военная база США в провинции Эль-Хасаке в Сирии
Военная база США в провинции Эль-Хасаке в Сирии
© AFP 2019
Военная база США в провинции Эль-Хасаке в Сирии
АЛЕППО, 20 окт — РИА Новости. Вооруженные силы США уничтожили собственную авиабазу в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии после вывода оттуда своих сил, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
По его информации, США разбомбили базу Клейб, на которой была оборудована взлетно-посадочная полоса для военно-транспортных самолетов.
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База располагалась в Тель-Байдар близь города Тель-Тамар, где идут бои между курдскими формированиями и протурецкими силами.
Американские военные также готовятся оставить базу близ дамбы Ас-Сабее, расположенную также в провинции Эль-Хасаке.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. При этом еще в декабре прошлого года Трамп объявил о выводе войск из Сирии без уточнения конечных сроков такого вывода.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииЭль-ХасакеСирияСША
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