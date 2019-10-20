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РИА Новости

В Майкопе семь человек пострадали в ДТП с маршруткой

16:57 20.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
КРАСНОДАР, 20 окт - РИА Новости. Автоавария с участием маршрутной "Газели", в результате которой семь человек оказались в больнице, произошла в Майкопе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.
"Само ДТП произошло около 14 часов, пересечение улиц Курганная-Адыгейская в Майкопе. ДТП с участием маршрутной "Газели" и легкового автомобиля Chevrolet. Всего в больницу доставлены семеро. Это оба водителя и пять пассажиров из микроавтобуса, среди которых трое детей. Сейчас выясняются все обстоятельства, работает на месте группа", - рассказали агентству в пресс-службе ведомства.
Там уточнили, что в настоящее время уточняется степень тяжести вреда, нанесённого участникам ДТП.
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МайкопАдыгеяПроисшествия
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