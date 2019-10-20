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РИА Новости

В Крыму открыли памятный знак на месте встречи Николая II с будущей женой

16:53 20.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкФотография Императора Николая II и Императрицы Александры Федоровны в музее святой царской семьи в Екатеринбурге
Фотография Императора Николая II и Императрицы Александры Федоровны в музее святой царской семьи в Екатеринбурге
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Памятный знак на месте первой встречи императора Николая II со своей будущей супругой открыли в Алуште на южном берегу Крыма, сообщил советник канцелярии главы дома Романовых в крымском регионе Владислав Пилькевич.
"Памятный знак на месте первой встречи цесаревича Николая Александровича с его будущей супругой принцессой Алисой Гессен-Дармштадтской и Прирейнской открыли в Алуште на территории Центральной городской библиотеки имени С.Н. Сергеева-Ценского", - сказал РИА Новости Пилькевич.
По его словам, в церемонии открытия принял участие наследник главы российского императорского дома, великий князь Георгий Михайлович Романов, который находится с официальным визитом в Крыму.
Пилькевич подчеркнул, что на этом месте в следующем году планируется установить памятник, увековечивающий любовь императора Николая II и императрицы Александры Фёдоровны. Соответствующий конкурс на лучший проект уже объявлен.
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Победителя конкурса определит конкурсный комитет во главе с князем Георгием Михайловичем.
Памятный знак открыт по инициативе Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орёл" совместно с фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", а также при поддержке организации "Русское единство".
Освятил памятный знак епископ Ялтинский Нестор.
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Александра ФедоровнаНиколай IIКрымОбщество
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