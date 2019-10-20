Сотрудник Росгвардии погиб на соревнованиях в Хабаровске

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Боец Росгвардии погиб от полученной на соревнованиях в Хабаровске травмы. Об этом сообщил Боец Росгвардии погиб от полученной на соревнованиях в Хабаровске травмы. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на официального представителя ведомства Валерия Грибакина.

"Во время соревнований один из сотрудников Росгвардии получил травму. Он был оперативно госпитализирован, но, несмотря на усилия врачей, скончался. По данному факту назначено служебное расследование", — цитирует его телеканал.

Также он от лица ведомства выразил соболезнования родным и близким погибшего. По словам Грибакина, им будет оказана помощь.