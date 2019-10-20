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РИА Новости

Сотрудник Росгвардии погиб на соревнованиях в Хабаровске

16:46 20.10.2019 (обновлено: 18:44 20.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Боец Росгвардии погиб от полученной на соревнованиях в Хабаровске травмы. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на официального представителя ведомства Валерия Грибакина.
"Во время соревнований один из сотрудников Росгвардии получил травму. Он был оперативно госпитализирован, но, несмотря на усилия врачей, скончался. По данному факту назначено служебное расследование", — цитирует его телеканал.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Также он от лица ведомства выразил соболезнования родным и близким погибшего. По словам Грибакина, им будет оказана помощь.
Ранее в СМИ появилась информация, что погибший сотрудник приехал на соревнования из Бурятии.
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Валерий ГрибакинРосгвардияХабаровскРоссияБурятияБезопасностьПроисшествия
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Svinka Ontherun
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