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РИА Новости
Война в Сирии

Турецкая армия заняла город Рас эль-Айн

16:34 20.10.2019 (обновлено: 16:47 20.10.2019)
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© REUTERS / Stoyan NenovДым поднимается над сирийским городом Рас-эль-Айн. 18 октября 2019
Дым поднимается над сирийским городом Рас-эль-Айн. 18 октября 2019
© REUTERS / Stoyan Nenov
Дым поднимается над сирийским городом Рас-эль-Айн. 18 октября 2019
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Турецкая армия заняла приграничный город Рас эль-Айн после того, как его покинули арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF), передает гостелевидение Сирии.
На прошлой неделе турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн. В свою очередь, представитель SDF заявил, что отвод сил от границы с Турцией начнется после того, как Турция разрешит им эвакуировать оставшихся бойцов и мирных жителей из окруженного приграничного города.
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9 октября, 17:22РИА Новости
Турецкий гамбит. Зачем Анкара ввела войска на север Сирии
Позднее Турция и США договорились о том, что Анкара на пять дней остановит операцию в Сирии, чтобы дать силам самообороны сирийских курдов время покинуть 30-километровую зону вдоль границы.
Командующий арабо-курдскими отрядами Сирийских демократических сил генерал Мазлум Абди заявил, что это соглашение распространяется лишь на зону между городами Тель-Абъяд и Рас-эль-Айн - то есть лишь на треть контролируемой курдами приграничной зоны. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри подтвердил эту информацию, отметив, что по поводу остальных районов Турция ведет переговоры с Россией и сирийскими властями.
ТЕСТ Сирия, Турция
16 октября, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
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