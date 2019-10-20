Турецкая армия заняла город Рас эль-Айн

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Турецкая армия заняла приграничный город Рас эль-Айн после того, как его покинули арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF), передает гостелевидение Сирии.

На прошлой неделе турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн. В свою очередь, представитель SDF заявил, что отвод сил от границы с Турцией начнется после того, как Турция разрешит им эвакуировать оставшихся бойцов и мирных жителей из окруженного приграничного города.

Позднее Турция и США договорились о том, что Анкара на пять дней остановит операцию в Сирии, чтобы дать силам самообороны сирийских курдов время покинуть 30-километровую зону вдоль границы.