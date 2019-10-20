Турецкая армия заняла город Рас эль-Айн

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Турецкая армия заняла приграничный город Рас эль-Айн после того, как его покинули арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF), передает гостелевидение Сирии.
На прошлой неделе турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн. В свою очередь, представитель SDF заявил, что отвод сил от границы с Турцией начнется после того, как Турция разрешит им эвакуировать оставшихся бойцов и мирных жителей из окруженного приграничного города.
Позднее Турция и США договорились о том, что Анкара на пять дней остановит операцию в Сирии, чтобы дать силам самообороны сирийских курдов время покинуть 30-километровую зону вдоль границы.
Командующий арабо-курдскими отрядами Сирийских демократических сил генерал Мазлум Абди заявил, что это соглашение распространяется лишь на зону между городами Тель-Абъяд и Рас-эль-Айн - то есть лишь на треть контролируемой курдами приграничной зоны. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри подтвердил эту информацию, отметив, что по поводу остальных районов Турция ведет переговоры с Россией и сирийскими властями.
16 октября, 20:18РИА НовостиТурецкая военная операция "Источник мира"