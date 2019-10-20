Семьи погибших при прорыве красноярской дамбы получат по миллиону рублей

Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края

© Фото : МЧС России Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Семьи погибших при ЧП на золотодобывающей артели в Красноярском крае получат по 1 миллиону рублей, сообщила пресс-служба Минтруда.

В ночь на субботу в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. В результате в рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба пяти пока неизвестна. Позднее в СК уточняли, что пять дамб оказались разрушены при чрезвычайной ситуации. Было возбуждено дело по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

"Семьям погибших будет перечислена единовременная страховая выплата по 1 миллиону рублей, пострадавшим – единовременная страховая выплата, размер которой индивидуален. Кроме того, лицам, находившимся на иждивении погибших, будут назначены ежемесячные страховые выплаты, также в индивидуальном размере", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, Роструд проводит расследование данного группового несчастного случая с тяжелыми последствиями. Установлено, что среди погибших и пострадавших - жители Красноярского края, Республики Хакасия, Кемеровской и Вологодской областей. Также установлены пять организаций, в которых работали попавшие в зону бедствия люди. Роструд проводит их проверку.

"Действия подразделений Роструда, Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования России в настоящее время четко скоординированы с действиями местных властей", - добавляется в сообщении.