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РИА Новости

Российскому миллиардеру пригрозили арестом активов в Великобритании

16:26 20.10.2019 (обновлено: 18:37 20.10.2019)
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© Depositphotos / rabbit75_depЛондон
Лондон
© Depositphotos / rabbit75_dep
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Британский суд может заморозить часть активов российского бизнесмена Фархада Ахмедова, сообщило издание Daily Mail.
Причиной подобного решения может стать отказ миллиардера выплачивать установленную судом сумму его бывшей жене Татьяне Ахмедовой, получившей британское подданство. В 2016 году суд обязал бизнесмена отдать экс-супруге 41,5 процента своего состояния — около 450 миллионов фунтов. Однако она получила от него только пять миллионов фунтов.
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По словам судьи Гвиннет Ноулс, Ахмедова подала в суд документы для заморозки активов бывшего мужа. Сейчас судья рассматривает возможность принятия соответствующего решения. Ноулс отметила, что, хотя заявления о "равном вкладе в нажитое имущество" со стороны Ахмедовой сомнительно, супруги "внесли равный вклад в благополучие семьи".
По информации издания, сумма в 453 миллиона фунтов может стать рекордной выплатой на территории Англии и Уэльса.
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ВеликобританияРоссияВ миреЭкономика
Популярные комментарии
С такими деньгами жену иметь нельзя. Разве только надувную.
20 октября, 17:10
kostyakov54
32380002
Если Российский храни денежки в России .. Тут их если отнимут то на пользу родины :)
20 октября, 16:30
Просто так
50110007
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