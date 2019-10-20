В Сербии назвали визит Медведева очень успешным

Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Белграде

БЕЛГРАД, 20 окт – РИА Новости. Сербия должна состоять с Россией в тех же отношениях, что и Белоруссия, заявил РИА Новости глава Сербской радикальной партии Воислав Шешель по итогам визита премьера РФ Дмитрия Медведева.

Глава правительства России находился накануне в Сербии, где принял участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков, а также провел переговоры с руководством республики.

"Визит был очень успешен, все видели, как сербский народ хорошо принял премьера Медведева и как он был принят в Скупщины (парламенте), надеюсь, дружба с Россией будет развиваться в этом направлении", - заявил глава парламентской партии агентству.

Он отметил, что весь подписанный в рамках визита десяток документов о сотрудничестве в разных отраслях важен для Сербии.

"Особенно важным станет подписание в конце октября соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС. Но мы, сербские радикалы, хотим ещё большей интеграции с РФ. Хотим статус, который имеет Белоруссия и членство в ОДКБ, вступить в госсоюз России и Белоруссии", - подчеркнул Шешель.

Президент Сербии Александр Вучич и Медведев в субботу присутствовали на военном смотре сербской армии "Свобода 2019". Показ состоялся на военном аэродроме в Батайнице под Белградом. На смотре была продемонстрирована и переданная Россией техника - бронетранспортеры БРДМ-2, истребители МиГ-29 и вертолеты Ми нескольких модификаций.