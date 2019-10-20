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РИА Новости

В ДР Конго 24 человека погибли в ДТП с автобусом

16:16 20.10.2019 (обновлено: 16:43 20.10.2019)
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© Depositphotos / Free2014Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© Depositphotos / Free2014
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. По меньшей мере 24 человека погибли в аварии с автобусом в Конго неподалеку от города Мбанза-Нгунгу на западе страны, есть пострадавшие, сообщает местное издание Actualite.
По словам очевидцев, автобус перевернулся и загорелся при спуске с горы. На борту находились около 100 торговцев, перевозивших свои товары, не менее 24 из них погибли.
Точная причина автокатастрофы пока неизвестна, однако очевидцы предполагают, что она могла произойти из-за неисправности тормозной системы.
Установлены личности 16 пострадавших. Их доставили в городскую больницу, где им оказывается помощь. Точное число пострадавших не сообщается.
Да месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Жамбылской области Казахстана. 20 апреля 2019
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