СК опубликовал видео допроса подозреваемых по делу о прорыве дамбы

Подозреваемый по делу о прорыве дамбы на допросе

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Следователи допросили подозреваемых по делу о гибели рабочих при прорыве дамбы на золотодобывающем прииске в Красноярском крае.

фейсбуке ведомства. Видео с допросом опубликовано введомства.

ЧП на технологическом водоеме золотодобывающей артели в районе поселка Щетинкино произошло в субботу утром. В результате прорыва пяти дамб затопило два рабочих общежития. Погибли 15 человек, 14 госпитализированы.

Судьба пятерых рабочих остается неизвестной.

© Фото : Следственный комитет России Подозреваемые по делу о прорыве дамбы на допросе © Фото : Следственный комитет России Подозреваемые по делу о прорыве дамбы на допросе

СК установил, что дамбы были возведены незаконно для отвода грунтовых вод на участке золотодобычи. Прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке из-за силы двигающегося потока воды разрушилось еще четыре гидротехнических сооружения.

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщали местные власти, дамба принадлежит холдингу "Сибзолото", но нигде не зарегистрирована. Директор золотодобывающего предприятия ООО "Сисим", начальник и мастер горного участка задержаны.

По данным следователей, горный мастер, в обязанности которого входили организация и проведение работ на участке, не имеет никакого специального образования, при этом начальник участка заявил, что осознавал опасность постройки рабочего поселка в зоне затопления.