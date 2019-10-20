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РИА Новости

В Алтайском крае устранили аварию на ЛЭП

15:45 20.10.2019
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© Fotolia / sean824Линии электропередачи
Линии электропередачи
© Fotolia / sean824
БАРНАУЛ, 20 окт - РИА Новости. Энергетики устранили аварию на ЛЭП в райцентре Солонешное Алтайского края, но еще две школы остаются без электроэнергии, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
"В Солонешенском районе восстановлено энергоснабжение райцентра. В настоящее время без электроэнергии в районе два социально значимых объекта – школы в селах Карпово и Туманово. Восстановлением энергоснабжения занимаются аварийные бригады нескольких районов электрических сетей компании "Россети Сибирь в Алтайском крае", - сказали в ведомстве.
По словам главы района Виктора Горбачева, наиболее сложная обстановка в селе Карпово, там нужно поставить две упавшие опоры воздушной линии электропередачи. Работы продолжаются еще в нескольких селах района.
"Дорога к селу расчищена, так что проблем с доставкой не будет. Еще одну дизель-генераторную установку направляем в село Туманово. Там также нужно восстановить упавшую опору. Дорога туда тоже прочищена. Если энергоснабжение сел Карпово и Туманово не будет восстановлено в ближайшие часы, мы подключим привезенные дизель-генераторные установки, система отопления будет работать", - сказал Горбачев.
По его словам, максимально возможные последствия аварии в этих селах – это отмена занятий в школе на один день из-за снижения температуры в учебных кабинетах ниже нормативной.
Накануне вечером энергетики устранили аварию в этом районе на воздушной линии электропередачи 110 кВ Петропавловская–Солонешенская, где на одной из опор был обнаружен обрыв гирлянды изолятора. Более восьми часов люди оставались без света.
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Алтайский крайСолонешенский районПроисшествия
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