В Алтайском крае устранили аварию на ЛЭП

БАРНАУЛ, 20 окт - РИА Новости. Энергетики устранили аварию на ЛЭП в райцентре Солонешное Алтайского края, но еще две школы остаются без электроэнергии, сообщили РИА Новости в правительстве региона.

"В Солонешенском районе восстановлено энергоснабжение райцентра. В настоящее время без электроэнергии в районе два социально значимых объекта – школы в селах Карпово и Туманово. Восстановлением энергоснабжения занимаются аварийные бригады нескольких районов электрических сетей компании "Россети Сибирь в Алтайском крае", - сказали в ведомстве.

По словам главы района Виктора Горбачева, наиболее сложная обстановка в селе Карпово, там нужно поставить две упавшие опоры воздушной линии электропередачи. Работы продолжаются еще в нескольких селах района.

"Дорога к селу расчищена, так что проблем с доставкой не будет. Еще одну дизель-генераторную установку направляем в село Туманово. Там также нужно восстановить упавшую опору. Дорога туда тоже прочищена. Если энергоснабжение сел Карпово и Туманово не будет восстановлено в ближайшие часы, мы подключим привезенные дизель-генераторные установки, система отопления будет работать", - сказал Горбачев.

По его словам, максимально возможные последствия аварии в этих селах – это отмена занятий в школе на один день из-за снижения температуры в учебных кабинетах ниже нормативной.