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РИА Новости

Главу Белгородского района арестовали по обвинению во взятке

15:44 20.10.2019
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© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ РФ
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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Сотрудники ФСБ РФ. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 20 окт - РИА Новости. Суд арестовал главу администрации Белгородского района Анатолия Попкова, который обвиняется в получении взятки, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель управления ФСБ по региону.
Ранее сообщалось, что Попков был задержан на рабочем месте при передаче взятки. Правоохранительные органы на тот момент не комментировали ситуацию.
"Сотрудниками ФСБ России и УФСБ России по Белгородской области были проведены оперативно-розыскные мероприятия в отношении главы администрации Белгородского района Попкова А.Т., по результатам которых ему инкриминируется получение взятки от представителя юридического лица", - говорится в сообщении представителя УФСБ.
По данным УФСБ, в отношении чиновника возбуждено дело о взятке в особо крупном размере.
Судейский молоток
10 октября, 14:48Радио Sputnik
Самарский судья задержан при получении взятки
"Басманным районным судом Москвы ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил представитель УФСБ.
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ФСБ РФБелгородский районПроисшествия
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