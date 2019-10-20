Главу Белгородского района арестовали по обвинению во взятке

ВОРОНЕЖ, 20 окт - РИА Новости. Суд арестовал главу администрации Белгородского района Анатолия Попкова, который обвиняется в получении взятки, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель управления ФСБ по региону.

Ранее сообщалось, что Попков был задержан на рабочем месте при передаче взятки. Правоохранительные органы на тот момент не комментировали ситуацию.

"Сотрудниками ФСБ России и УФСБ России по Белгородской области были проведены оперативно-розыскные мероприятия в отношении главы администрации Белгородского района Попкова А.Т., по результатам которых ему инкриминируется получение взятки от представителя юридического лица", - говорится в сообщении представителя УФСБ.

По данным УФСБ, в отношении чиновника возбуждено дело о взятке в особо крупном размере.