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РИА Новости

В Орловской области проведут проверку после инцидента с истощением девочки

15:29 20.10.2019
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© Depositphotos / SurabkyРебенок в больнице
Ребенок в больнице
© Depositphotos / Surabky
Ребенок в больнице. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил проверить все неблагополучные семьи региона после того, как 12-летняя девочка попала в больницу с сильным истощением, сообщила РИА Новости в воскресенье представитель областного правительства.
"Дано поручение проверить все неблагополучные семьи региона с целью выявления нарушений прав детей", - сообщила собеседница.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Вчера, 14:43РИА Новости
Власти рассказали о состоянии истощенной девочки из Орла
Ранее СУСК РФ по региону сообщило о возбуждении уголовного дела о халатности в отношении должностных лиц системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних после того, как в больницу попала 12-летняя девочка с сильным истощением. По данным следствия, у семьи, где воспитывалась девочка, восемь несовершеннолетних детей. Все они проживали в ненадлежащих условиях, но должностные лица системы профилактики не приняли своевременно никаких мер их защиты. По данным правительства Орловской области, девочка поступила в больницу в тяжелом состоянии, но сейчас оно стабилизировалось. Отмечается, что "ребенок не привык ко многим условиям современной жизни" и пребывание в медучреждении для него стресс.
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Андрей КлычковОрловская областьРоссияПроисшествия
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