В Орловской области проведут проверку после инцидента с истощением девочки

Ранее СУСК РФ по региону сообщило о возбуждении уголовного дела о халатности в отношении должностных лиц системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних после того, как в больницу попала 12-летняя девочка с сильным истощением. По данным следствия, у семьи, где воспитывалась девочка, восемь несовершеннолетних детей. Все они проживали в ненадлежащих условиях, но должностные лица системы профилактики не приняли своевременно никаких мер их защиты. По данным правительства Орловской области, девочка поступила в больницу в тяжелом состоянии, но сейчас оно стабилизировалось. Отмечается, что "ребенок не привык ко многим условиям современной жизни" и пребывание в медучреждении для него стресс.