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РИА Новости
Война в Сирии

Американцы вывозят жен боевиков ИГ* из лагеря аль-Холь, заявили в Сирии

15:07 20.10.2019 (обновлено: 16:15 20.10.2019)
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© REUTERS / Rodi Said/File PhotoВоенные США и Турции в Сирии
Военные США и Турции в Сирии
© REUTERS / Rodi Said/File Photo
Военные США и Турции в Сирии
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Американские военные вывозят жен боевиков террористической группировки "Исламское государство"* из лагеря беженцев аль-Холь в сирийской провинции Хасеке, передает телеканал Ikhbariya.
По информации СМИ, над населенным пунктом кружат вертолеты США.
Турецкие военные на границе с Сирией
9 октября, 17:22РИА Новости
Турецкий гамбит. Зачем Анкара ввела войска на север Сирии
Ранее газета New York Times сообщила, что американские войска не смогли вывезти около 50 "особо важных" боевиков ИГ* из тюрем, которыми управляют сирийские курды.

"Источник мира"

Девятого октября этого года турецкие военные начали на севере Сирии операцию "Источник мира", направленную против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ИГ*. Они нанесли удары по приграничным сирийским городам, затем началась наземная часть операции.
Действия Анкары осудили многие западные партнеры, в том числе США. Вашингтон отвел своих военных, лишив поддержки многолетних союзников — курдов.
Президент США Дональд Трамп
18 октября, 01:51Война в Сирии
Трамп заявил, что ИГ* находится под "полным контролем"
В ответ курды заключили соглашение с Дамаском, и 13 октября на север Сирии направились правительственные войска, чтобы оказать противодействие турецкой армии. Два дня спустя они взяли под контроль город Манбидж и его окрестности.
В четверг США и Турция договорились о приостановке военной операции. Как заявил американский вице-президент Майк Пенс по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, Анкара прекратит огонь на 120 часов, чтобы курдские силы YPG смогли выйти в безопасную зону.
Тем не менее курды заявляли, что турецкие военные продолжают боевые действия.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
ТЕСТ Сирия, Турция
16 октября, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМинистерство обороны СШАСирия
Популярные комментарии
Нам тут (и там) периодически пытаются втюхать, что Америка к ИГ* не имеют никакого отношения))
20 октября, 15:43
Броня Гомогенная
480013
А, три дня назад в Сирии заявили, что американцы ушли от туда. Что они уже назад вернулись.
20 октября, 15:53
Master Thief
1100002
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