Американцы вывозят жен боевиков ИГ* из лагеря аль-Холь, заявили в Сирии

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Американские военные вывозят жен боевиков террористической группировки "Исламское государство"* из лагеря беженцев аль-Холь в сирийской провинции Хасеке, передает телеканал Американские военные вывозят жен боевиков террористической группировки "Исламское государство"* из лагеря беженцев аль-Холь в сирийской провинции Хасеке, передает телеканал Ikhbariya

По информации СМИ, над населенным пунктом кружат вертолеты США.

Ранее газета New York Times сообщила, что американские войска не смогли вывезти около 50 "особо важных" боевиков ИГ* из тюрем, которыми управляют сирийские курды.

"Источник мира"

Девятого октября этого года турецкие военные начали на севере Сирии операцию "Источник мира", направленную против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ИГ*. Они нанесли удары по приграничным сирийским городам, затем началась наземная часть операции.

Действия Анкары осудили многие западные партнеры, в том числе США. Вашингтон отвел своих военных, лишив поддержки многолетних союзников — курдов.

В ответ курды заключили соглашение с Дамаском, и 13 октября на север Сирии направились правительственные войска, чтобы оказать противодействие турецкой армии. Два дня спустя они взяли под контроль город Манбидж и его окрестности.

В четверг США и Турция договорились о приостановке военной операции. Как заявил американский вице-президент Майк Пенс по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, Анкара прекратит огонь на 120 часов, чтобы курдские силы YPG смогли выйти в безопасную зону.

Тем не менее курды заявляли, что турецкие военные продолжают боевые действия.