Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-20T14:50Z
https://ria.ru/20191020/1559996297.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155997/40/1559974080_0:47:900:553_1036x0_80_0_0_64e8ee8ee1399588a397cc921352d878.jpg
РИА Новости

Поиски пропавших на месте прорыва дамбы в Сибири приостановили до утра

14:50 20.10.2019
293
© Фото : МЧС РоссииМесто прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
© Фото : МЧС России
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
КРАСНОЯРСК, 20 окт - РИА Новости. Спасатели приостановили до утра активную фазу поисков в районе прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС.
"Аварийно-спасательные работы ведутся круглосуточно. Приостановлена до утра активная фаза поисков, но дежурные посты выставлены. Все контролируется", - сказала собеседница агентства.
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Вчера, 13:42РИА Новости
Друзья рассказали о погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае
В субботу в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. В результате в рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба пяти пока неизвестна.
110221
Обсудить 0
Прорыв дамбы в Красноярском краеКрасноярский крайКрасноярскКурагинский районПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи
РИА
Новости
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Одного из пропавших без вести при прорыве дамбы нашли живым
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В МВД уточнили число пострадавших в ДТП с маршруткой в Майкопе
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Друзья рассказали о погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае
Лента
новостей
Ребенок в больнице
В Орловской области проведут проверку после инцидента с истощением девочки
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
В Красноярском крае в результате прорыва воды разрушились пять дамб
Показательное выступление десантников
В Бресте стартовали совместные учения десантников из России и Белоруссии
Автомобили скорой помощи
В Петербурге более 10 человек пострадали в ДТП с маршруткой
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Власти рассказали о состоянии истощенной девочки из Орла
Подозреваемый по делу о прорыве дамбы на допросе
СК опубликовал видео допроса подозреваемых по делу о прорыве дамбы
Нашивки сотрудников МЧС России
В Екатеринбурге спасатели эвакуировали 16 человек из-за пожара в квартире
Паром Silja Europa
На прибывшем из Финляндии эстонском пароме нашли тела женщины и мужчины
Пожар на территории завода Полимер-Пласт в Тюмени. 20 октября 2019
В Тюмени загорелся ангар на территории завода "Полимер-Пласт"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:56Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс вышла замуж
01:36На корабле ВМС США установят первый боевой лазер
01:30Кадыров поделился впечатлениями от поездки с Путиным в арабские страны
01:21ОАЭ создали штаб для отправки эмиратцев на родину из Ливана
01:18Ад в Сантьяго. В столице Чили устроили погромы из-за повышения цен на метро
00:59"Рожденная с характером": стартует новый сезон сериала о Екатерине Великой
00:53Фильм Добрыгина Sheena667 покажут в конкурсе Чикагского кинофестиваля
00:51Фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные
00:50Федотов планирует встретиться с членами СПЧ и обсудить данные о его уходе
00:49Кабмин Британии снова внесет договор по Brexit в парламент
00:48Суд проведет первое слушание по делу о крупном пожаре в центре Ростова
00:46Российские военные выполнят наблюдательный полет над территорией США
00:45Космическая обсерватория "Спектр-РГ" готовится к прибытию на рабочую точку
00:36Матвиенко проведет переговоры с главой парламентской делегации КНДР
00:30В Таджикистане пройдет открытие учений ОДКБ "Нерушимое братство-2019"
00:27В Красноярском крае объявлен траур по погибшим в результате прорыва дамб
00:25В Госдуме обсудят меры профилактики домашнего насилия
00:23В Вашингтоне откроется международный астронавтический конгресс
00:21США обеспокоены технологическими успехами России по Договору открытого неба
00:19Медведев проведет заседание консультативного совета по инвестициям
Лента новостейМолния