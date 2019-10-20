Курды заявили о гибели 16 бойцов при нападении турецкой армии в Сирии

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) сообщили в воскресенье о гибели 16 своих бойцов при нападении турецкой армии на севере Сирии.
В заявлении пресс-службы SDF, поступившем в распоряжение РИА Новости, говорится, что турецкая армия, несмотря на объявленное перемирие, нанесла удары по позициям отрядов в районе Рас эль-Айн, в результате 16 бойцов SDF погибли, трое получили ранения.
Турция и США в четверг договорились о том, что Анкара на пять дней остановит свою операцию в Сирии, чтобы дать силам самообороны сирийских курдов время покинуть 30-километровую зону вдоль границы. Командующий арабо-курдскими отрядами Сирийских демократических сил (SDF) генерал Мазлум Абди заявил, что это соглашение распространяется лишь на зону между городами Тель-Абъяд и Рас-эль-Айн - то есть лишь на треть контролируемой курдами приграничной зоны. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри подтвердил эти данные, отметив, что по поводу остальных районов Турция ведет переговоры с Россией и сирийскими властями.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган провел продолжавшиеся более 4 часов переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом в Анкаре, в результате чего стороны договорились о прекращении на 120 часов турецкой операции в Сирии для отвода сил самообороны сирийских курдов от границы с Турцией.
16 октября, 20:18РИА НовостиТурецкая военная операция "Источник мира"