Курды заявили о гибели 16 бойцов при нападении турецкой армии в Сирии

Турция и США в четверг договорились о том, что Анкара на пять дней остановит свою операцию в Сирии, чтобы дать силам самообороны сирийских курдов время покинуть 30-километровую зону вдоль границы. Командующий арабо-курдскими отрядами Сирийских демократических сил (SDF) генерал Мазлум Абди заявил, что это соглашение распространяется лишь на зону между городами Тель-Абъяд и Рас-эль-Айн - то есть лишь на треть контролируемой курдами приграничной зоны. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри подтвердил эти данные, отметив, что по поводу остальных районов Турция ведет переговоры с Россией и сирийскими властями.