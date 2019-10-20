Лавров рассказал о "разводках" на примере американской дипломатии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Тимо Сойни. 4 мая 2017

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в . Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 1", посвященном 75-летию МГИМО, рассказал о дипломатической "разводке" США после победы Дональда Трампа на выборах.

Глава российской дипломатии отметил, что во внешней политике не всегда необходимо остро реагировать на негативные шаги, поскольку необходимо сначала проанализировать мотивы оппонента.

"Может быть, за этим как раз стоит желание тебя спровоцировать на реакцию, чтобы потом использовать это для настраивания и науськивания против тебя целого ряда государств, которые легко поведутся, извините за жаргон, на такого рода "разводку", — отметил министр.

В качестве примера он привел действия администрации Барака Обамы, который подписал в декабре 2016 года указ о высылке 35 российских дипломатов и закрытии двух дипломатических объектов.

Лавров назвал такой поступок агонией, поскольку демократы проиграли выборы и подобное поведение могло только подорвать отношения России и администрации Трампа, который должен был вскоре занять пост президента.

"Мы взяли паузу. А потом Дональду Трампу <…> конгресс США просто не позволил этого (наладить отношения с Россией. — Прим. ред.). И когда мы поняли, что санкции не только не замораживаются, но и расширяются и углубляются, мы тоже отреагировали", — добавил Лавров.