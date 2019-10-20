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РИА Новости

Лавров рассказал о "разводках" на примере американской дипломатии

14:47 20.10.2019 (обновлено: 16:05 20.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Тимо Сойни. 4 мая 2017
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Тимо Сойни. 4 мая 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 1", посвященном 75-летию МГИМО, рассказал о дипломатической "разводке" США после победы Дональда Трампа на выборах.
Глава российской дипломатии отметил, что во внешней политике не всегда необходимо остро реагировать на негативные шаги, поскольку необходимо сначала проанализировать мотивы оппонента.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Вчера, 14:15РИА Новости
Лавров рассказал, когда ему было стыдно за происходящее в стране
"Может быть, за этим как раз стоит желание тебя спровоцировать на реакцию, чтобы потом использовать это для настраивания и науськивания против тебя целого ряда государств, которые легко поведутся, извините за жаргон, на такого рода "разводку", — отметил министр.
В качестве примера он привел действия администрации Барака Обамы, который подписал в декабре 2016 года указ о высылке 35 российских дипломатов и закрытии двух дипломатических объектов.
Лавров назвал такой поступок агонией, поскольку демократы проиграли выборы и подобное поведение могло только подорвать отношения России и администрации Трампа, который должен был вскоре занять пост президента.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 12:55РИА Новости
Лавров рассказал об отношениях с Керри и Киссинджером
"Мы взяли паузу. А потом Дональду Трампу <…> конгресс США просто не позволил этого (наладить отношения с Россией. — Прим. ред.). И когда мы поняли, что санкции не только не замораживаются, но и расширяются и углубляются, мы тоже отреагировали", — добавил Лавров.
При этом министр подчеркнул, что по принципиальным вопросам необходимо отвечать сразу же.
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Дональд ТрампСергей ЛавровМГИМОБарак ОбамаРоссияСШАВ миреПолитика
Популярные комментарии
При Лаврове Россия получила звание "международного терпилы" И это они пытаются распространить на всю Россию. Бесконечное нытьё о «русофобии», «двойных стандартах Запада», «беспринципных и нелегитимных шагах», нарушении Западом каких-то правил — не являются признаками патриотизма руководства МИД РФ, а являются попыткой прикрыть бесконечные провалы и отсутствие даже малейшего желания или возможности сделать что-то реальное или адекватно ответить. Разумеется, не нужно декларировать желание «уничтожения Запада» или грозиться всех разбомбить по малейшему поводу, но Россия сейчас, скорее, находится в другой крайности — спускать почти всё. Последствия, в числе прочего: Украина, Армения, Беларусь. На Западе контакты с русскими становятся поводом для расследований и отставок, русских спортсменов не допускают на соревнования, дипломатов не уважают и не принимают их мнение во внимание, международные форматы превратились в антироссийские. В отставку, Лавров. Со своим дряхлым МИД.
20 октября, 15:59
kkar-olga
9381191119
С кухни, да с дипломом кулинарного техникума в кармане фартука всё так и видится, наверно.
20 октября, 17:21
BFBob Fofka
3240016
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