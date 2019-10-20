Власти рассказали о состоянии истощенной девочки из Орла

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Попавшая в больницу в Орле 12-летняя девочка находится в стабильном состоянии, но ребенок "не привык ко многим условиям современной жизни", говорится в комментарии руководителя областного департамента здравоохранения Ивана Залогина.

Ранее СУСК РФ по региону сообщило о возбуждении уголовного дела о халатности в отношении должностных лиц системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних после того, как в больницу попала 12-летняя девочка с сильным истощением. По данным следствия, у семьи, где воспитывалась девочка, восемь несовершеннолетних детей. Все они проживали в ненадлежащих условиях, но должностные лица системы профилактики не приняли своевременно никаких мер их защиты. Все дети из семьи изъяты и помещены в специализированные учреждения.

"Ребенок поступил в… центр имени З.И. Круглой 9 октября в тяжелом состоянии. Сейчас состояние ребенка стабильное. Все необходимые обследования проведены. Лечение оказывается в полном объеме... Врачи больницы стараются создать для него комфортные условия, позволяющие не травмировать его психологически и постепенно адаптировать к новой жизненной среде", - рассказал Залогин.

По его словам, "ребенок не привык ко многим условиям современной жизни".

"Для него пребывание в больнице – стресс. Прошу всех родителей, находящихся в больнице, дать возможность ребенку спокойно адаптироваться, что ускорит процесс его выздоровления", - сказал глава департамента.