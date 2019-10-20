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РИА Новости

Песков рассказал, чем руководствуется Путин в международной политике

14:41 20.10.2019 (обновлено: 16:08 20.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 окт — РИА Новости. В международной политике Владимир Путин руководствуется интересами внутренних дел страны, заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"То есть интересами наших людей", — отметил он.

Песков добавил, что Россия подписывает очень много конкретных контрактов.
На этой неделе у президента состоялись официальные визиты в Саудовскую Аравию и в Объединенные Арабские Эмираты. Итогом поездок стали соглашения, подписанные между странами по различным направлениям. В частности, Россия и ОАЭ подписали соглашения на общую сумму 1,4 миллиарда долларов.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
20 лет процветания олигархов. Вот и все интересы. А что конкретно было сделано для блага остальных россиян?
20 октября, 14:51
ЛКЛысый Кучерявый
29421135
такое ощущение, что круг "наших людей" крайне ограничен! А так Песков сказал все как по учебнику МП!
20 октября, 16:42
Вениамин Минчин
15400018
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