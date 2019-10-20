Песков рассказал, чем руководствуется Путин в международной политике

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 окт — РИА Новости. В международной политике Владимир Путин руководствуется интересами внутренних дел страны, заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"То есть интересами наших людей", — отметил он.
Песков добавил, что Россия подписывает очень много конкретных контрактов.
На этой неделе у президента состоялись официальные визиты в Саудовскую Аравию и в Объединенные Арабские Эмираты. Итогом поездок стали соглашения, подписанные между странами по различным направлениям. В частности, Россия и ОАЭ подписали соглашения на общую сумму 1,4 миллиарда долларов.
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