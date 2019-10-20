Песков рассказал, чем руководствуется Путин в международной политике

На этой неделе у президента состоялись официальные визиты в Саудовскую Аравию и в Объединенные Арабские Эмираты. Итогом поездок стали соглашения, подписанные между странами по различным направлениям. В частности, Россия и ОАЭ подписали соглашения на общую сумму 1,4 миллиарда долларов.