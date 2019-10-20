Новозеландским солдатам разрешат краситься и носить накладные ресницы

С этого дня служащие смогут наносить неброский макияж, красить ногти прозрачным и светлым лаком, а также носить накладные ресницы. Кроме того, им разрешат пользоваться духами и одеколоном. Однако по-прежнему нельзя будет носить пирсинг и необычные прически.