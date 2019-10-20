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РИА Новости

Новозеландским солдатам разрешат краситься и носить накладные ресницы

14:39 20.10.2019 (обновлено: 19:25 20.10.2019)
15394
CC BY 2.0 / Солдат армии Новой Зеландии / Andy Miah Солдат армии Новой Зеландии
Солдат армии Новой Зеландии
CC BY 2.0 / Солдат армии Новой Зеландии / Andy Miah
Солдат армии Новой Зеландии. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Силы обороны Новой Зеландии внесли изменения в рекомендации по уходу за собой и внешнему виду служащих, включая мужчин, сообщает Daily Mail. Новые правила вступят в силу 1 ноября.
С этого дня служащие смогут наносить неброский макияж, красить ногти прозрачным и светлым лаком, а также носить накладные ресницы. Кроме того, им разрешат пользоваться духами и одеколоном. Однако по-прежнему нельзя будет носить пирсинг и необычные прически.
Контр-адмирал флота Дэвид Проктор отметил, что такими нововведениями военное руководство хочет показать, что с точки зрения личной гигиены и внешнего вида различий между мужчинами и женщинами нет.
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Новая ЗеландияВ мире
Популярные комментарии
Вспомнил анекдот.Сидят в окопе солдаты такой армии.Вдруг противник начал наступление.Один спрашивает другого смотрящего в бинокль.Мужчины красивые есть?Нет,нету.Заряжай тогда...
20 октября, 15:02
Олег 84
6331001
одеколон в армии всегда был разрешен. ну и солдатам. женского пола. ни когда не запрещалось красить ногти на руках и ногах. а так же наносить макияж. в чем новость? или это им только сейчас разрешили?
20 октября, 14:45
mmilentich
11112009
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