Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-20T14:37Z
https://ria.ru/20191020/1559995928.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/147460/76/1474607670_129:0:3000:1615_1036x0_80_0_0_49425d927225e20507efe94c674ab0ab.jpg
РИА Новости

Во Франции частично восстановили движение поездов на фоне забастовки

14:37 20.10.2019
270
© Flickr / Rob DammersРегиональный поезд TER во Франции
Региональный поезд TER во Франции
© Flickr / Rob Dammers
Региональный поезд TER во Франции. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Движение поездов во Франции частично восстановлено на фоне продолжающейся третий день незапланированной забастовки железнодорожников, сообщается на сайте железнодорожной компании SNCF.
В субботу по всей стране наблюдались сбои и отмены движения поездов.
Участник акции протеста жёлтых жилетов в Париже. Архивное фото
19 марта, 01:06РИА Новости
Во Франции пройдет масштабная забастовка против социальной политики властей
На сегодняшний день движение остается значительно затрудненным в регионах Шампань-Арденны, Прованс-Альпы-Лазурный берег и в Окситании. Как сообщает транспортная компания, в этих регионах ситуация значительно отличается от ситуации в других регионах страны.
Компания просит всех заранее проверять статус движения своего поезда. Все желающие смогут обменять или сдать свои билеты на поезда TGV, OUIGO и Intercités без удержания платежей и сборов.
Забастовка началась в пятницу. Поводом стал инцидент, произошедший в среду в регионе Шампань – Арденны. Тогда в результате столкновения поезда, в котором находились 70 пассажиров, и грузовика пострадали 11 человек. Машинист поезда, который повредил ноги, был единственным служащим SNCF, который смог оказать помощь пострадавшим - в поезде не было контролеров. Машинисту пришлось самостоятельно проводить эвакуацию пассажиров. Эта ситуация повлекла критику крупных французских профсоюзов.
Сотрудник полиции во Франции
2 октября, 15:38РИА Новости
В Париже проходит организованный полицейскими профсоюзами "Марш гнева"
100101
Обсудить 0
SNCFФранцияВ мире
Рекомендуем
Художник Кит Харинг
Фрески Кита Харинга из нью-йоркского Grace House продадут на аукционе
РИА
Новости
Танк турецкой армии на дороге в провинции Шанлыурфа в Турции
Курды заявили о гибели 16 бойцов при нападении турецкой армии в Сирии
Солдат армии Новой Зеландии
Новозеландским солдатам разрешат краситься и носить накладные ресницы
Итальянский полицейский
На севере Италии провели операцию по обезвреживанию бомбы времен войны
Лента
новостей
Митинг сторонников сохранения Каталонии в составе Испании из Барселоны. 20 октября 2019
В Барселоне тысячи противников независимости Каталонии провели акцию
Последствия протестов в Барселоне
Ущерб от протестов в Барселоне превысил 2,5 миллиона евро
Покупатели в супермаркете
Диетологи назвали продукты, которые "никогда нельзя есть"
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
Росприроднадзор измерит загрязнение воздуха после пожара на заводе в Тюмени
Задержание участников митинга в Сантьяго, Чили
В Чили более 20 тысяч семей остались без света на фоне протестов в стране
Дым поднимается над сирийским городом Рас-эль-Айн. 18 октября 2019
Турецкая армия заняла город Рас эль-Айн
Канатная дорога в Боливии
Член ЦИК России оценил ход голосования на выборах президента Боливии
Паром Silja Europa
На прибывшем из Финляндии эстонском пароме нашли тела женщины и мужчины
Региональный поезд TER во Франции
Во Франции незапланированная забастовка привела к отмене ряда поездов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:56Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс вышла замуж
01:36На корабле ВМС США установят первый боевой лазер
01:30Кадыров поделился впечатлениями от поездки с Путиным в арабские страны
01:21ОАЭ создали штаб для отправки эмиратцев на родину из Ливана
01:18Ад в Сантьяго. В столице Чили устроили погромы из-за повышения цен на метро
00:59"Рожденная с характером": стартует новый сезон сериала о Екатерине Великой
00:53Фильм Добрыгина Sheena667 покажут в конкурсе Чикагского кинофестиваля
00:51Фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные
00:50Федотов планирует встретиться с членами СПЧ и обсудить данные о его уходе
00:49Кабмин Британии снова внесет договор по Brexit в парламент
00:48Суд проведет первое слушание по делу о крупном пожаре в центре Ростова
00:46Российские военные выполнят наблюдательный полет над территорией США
00:45Космическая обсерватория "Спектр-РГ" готовится к прибытию на рабочую точку
00:36Матвиенко проведет переговоры с главой парламентской делегации КНДР
00:30В Таджикистане пройдет открытие учений ОДКБ "Нерушимое братство-2019"
00:27В Красноярском крае объявлен траур по погибшим в результате прорыва дамб
00:25В Госдуме обсудят меры профилактики домашнего насилия
00:23В Вашингтоне откроется международный астронавтический конгресс
00:21США обеспокоены технологическими успехами России по Договору открытого неба
00:19Медведев проведет заседание консультативного совета по инвестициям
Лента новостейМолния