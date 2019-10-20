Во Франции частично восстановили движение поездов на фоне забастовки

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Движение поездов во Франции частично восстановлено на фоне продолжающейся третий день незапланированной забастовки железнодорожников, сообщается на сайте железнодорожной компании SNCF.
В субботу по всей стране наблюдались сбои и отмены движения поездов.
На сегодняшний день движение остается значительно затрудненным в регионах Шампань-Арденны, Прованс-Альпы-Лазурный берег и в Окситании. Как сообщает транспортная компания, в этих регионах ситуация значительно отличается от ситуации в других регионах страны.
Компания просит всех заранее проверять статус движения своего поезда. Все желающие смогут обменять или сдать свои билеты на поезда TGV, OUIGO и Intercités без удержания платежей и сборов.
Забастовка началась в пятницу. Поводом стал инцидент, произошедший в среду в регионе Шампань – Арденны. Тогда в результате столкновения поезда, в котором находились 70 пассажиров, и грузовика пострадали 11 человек. Машинист поезда, который повредил ноги, был единственным служащим SNCF, который смог оказать помощь пострадавшим - в поезде не было контролеров. Машинисту пришлось самостоятельно проводить эвакуацию пассажиров. Эта ситуация повлекла критику крупных французских профсоюзов.