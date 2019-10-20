Во Франции частично восстановили движение поездов на фоне забастовки

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Движение поездов во Франции частично восстановлено на фоне продолжающейся третий день незапланированной забастовки железнодорожников, сообщается на сайте железнодорожной компании Движение поездов во Франции частично восстановлено на фоне продолжающейся третий день незапланированной забастовки железнодорожников, сообщается на сайте железнодорожной компании SNCF

В субботу по всей стране наблюдались сбои и отмены движения поездов.

На сегодняшний день движение остается значительно затрудненным в регионах Шампань-Арденны, Прованс-Альпы-Лазурный берег и в Окситании. Как сообщает транспортная компания, в этих регионах ситуация значительно отличается от ситуации в других регионах страны.

Компания просит всех заранее проверять статус движения своего поезда. Все желающие смогут обменять или сдать свои билеты на поезда TGV, OUIGO и Intercités без удержания платежей и сборов.