На прибывшем из Финляндии эстонском пароме нашли тела женщины и мужчины

ХЕЛЬСИНКИ, 20 окт — РИА Новости. Два гражданина Финляндии найдены мертвыми утром в воскресенье в каютах прибывшего в Таллин парома Tallink Silja Europa, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на полицию эстонской столицы.
"В три часа утра 25-летняя финская женщина была найдена мертвой в каюте Tallink Silja Europa. Через два часа 21-летний финский мужчина был найден мертвым в другой каюте. Случаи не связаны", - подчеркивает представитель таллинской полиции.
Тела найдены без признаков насилия.
"Когда результаты вскрытия будут готовы, мы узнаем точную причину смерти. Если мы узнаем, что они умерли в результате насилия, мы начнем уголовное расследование", - заявляют в полиции.
Silja Europa — грузопассажирский паром, принадлежит компании Tallink. Эксплуатируется на линии между Таллином и Хельсинки. Вмещает 3 013 пассажиров.