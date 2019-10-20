Лавров рассказал, когда ему было стыдно за происходящее в стране

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-1" рассказал, что ему приходилось "делить с Отчизной стыд" в период, когда разваливался СССР.
Видеозапись опубликована на ютьюб-канале ведомства.
"У каждого человека, который обладает такими свойствами, как порядочность, честность, есть моменты, когда ему бывает не очень по себе от того, что происходит в его стране. Это очень индивидуально и лично", — сказал Лавров.
Министр уточнил, что несколько раз испытывал это чувство.
"Не хочу давать сейчас никому оценку, но это было связано с тем, как целый ряд известных людей повел себя в той ситуации", — заключил он.
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