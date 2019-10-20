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РИА Новости

Лавров рассказал, когда ему было стыдно за происходящее в стране

14:15 20.10.2019 (обновлено: 14:57 20.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-1" рассказал, что ему приходилось "делить с Отчизной стыд" в период, когда разваливался СССР.
Видеозапись опубликована на ютьюб-канале ведомства.

"У каждого человека, который обладает такими свойствами, как порядочность, честность, есть моменты, когда ему бывает не очень по себе от того, что происходит в его стране. Это очень индивидуально и лично", — сказал Лавров.

Министр уточнил, что несколько раз испытывал это чувство.
"Не хочу давать сейчас никому оценку, но это было связано с тем, как целый ряд известных людей повел себя в той ситуации", — заключил он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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Сергей ЛавровМИД РФРоссияСССР
Популярные комментарии
))весь мир...все страны мира...сегодня хотели б такого президента как у нас)))))))))))))))))))Мне сегодня приятно называться за границей...россиянином...Я это делаю гордо и абсолютно не боясь.
20 октября, 14:56
Калибр Посейдоныч
3441111037
Всей НАТе...сегодня противостоит...одна Россия..именно та...у которой экономика в труху и которая региональная держава)))))) Молодец Путин и наш народ!!
20 октября, 15:01
Калибр Посейдоныч
221521027
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