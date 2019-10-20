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РИА Новости

В Тюмени загорелся ангар на территории завода "Полимер-Пласт"

14:15 20.10.2019 (обновлено: 14:24 20.10.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Тюменской областиПожар на территории завода Полимер-Пласт в Тюмени. 20 октября 2019
Пожар на территории завода Полимер-Пласт в Тюмени. 20 октября 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Тюменской области
Пожар на территории завода Полимер-Пласт в Тюмени. 20 октября 2019
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Спасатели тушат возгорание на заводе "Полимер-Пласт" в Тюмени, информации о пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.
"В 14.29 (12.29 мск) 20 октября поступило сообщение диспетчеру ЦУКС (Центра управления в кризисных ситуациях) о загорании внутри ангара на территории завода "Полимер-Пласт" размером 15 на 40 метров. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения ангар охвачен огнем", – говорится в сообщении.
Как отметили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, ангар говорит по всей площади на 600 квадратных метрах.
Подчеркивается, что на настоящий момент погибших и пострадавших нет.
В тушении пожара задействованы 81 человек и 29 единиц техники.
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