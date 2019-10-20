В Тюмени загорелся ангар на территории завода "Полимер-Пласт"

Пожар на территории завода Полимер-Пласт в Тюмени. 20 октября 2019

Пожар на территории завода Полимер-Пласт в Тюмени. 20 октября 2019

© Фото : ГУ МЧС России по Тюменской области Пожар на территории завода Полимер-Пласт в Тюмени. 20 октября 2019

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Спасатели тушат возгорание на заводе "Полимер-Пласт" в Тюмени, информации о пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.

"В 14.29 (12.29 мск) 20 октября поступило сообщение диспетчеру ЦУКС (Центра управления в кризисных ситуациях) о загорании внутри ангара на территории завода "Полимер-Пласт" размером 15 на 40 метров. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения ангар охвачен огнем", – говорится в сообщении.

Как отметили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, ангар говорит по всей площади на 600 квадратных метрах.

Подчеркивается, что на настоящий момент погибших и пострадавших нет.