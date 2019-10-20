В Казани задержали водителя, которого преследовал автомобиль ГИБДД

КАЗАНЬ, 20 окт — РИА Новости. Сотрудники полиции в Казани задержали водителя автомобиля без госномеров и с тонированными стеклами, в погоне за которым автомобиль ГИБДД в воскресенье утром попал в аварию, сообщает МВД по Татарстану.

По информации МВД, на улице Гвардейская в Казани сотрудники ГИБДД за управление транспортным средством без государственных номеров и с тонированными стеклами попытались остановить автомобиль ВАЗ 2113. Водитель не подчинился требованиям полицейских и продолжил движение на высокой скорости. Во время преследования нарушителя патрульный экипаж столкнулся с автомашиной Hyundai Solaris. В результате ДТП пострадал водитель патрульной автомашины, он был госпитализирован. Был объявлен план "Перехват".