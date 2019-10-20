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РИА Новости

В Казани задержали водителя, которого преследовал автомобиль ГИБДД

14:13 20.10.2019 (обновлено: 18:25 20.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции
Автомобили полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
КАЗАНЬ, 20 окт — РИА Новости. Сотрудники полиции в Казани задержали водителя автомобиля без госномеров и с тонированными стеклами, в погоне за которым автомобиль ГИБДД в воскресенье утром попал в аварию, сообщает МВД по Татарстану.
По информации МВД, на улице Гвардейская в Казани сотрудники ГИБДД за управление транспортным средством без государственных номеров и с тонированными стеклами попытались остановить автомобиль ВАЗ 2113. Водитель не подчинился требованиям полицейских и продолжил движение на высокой скорости. Во время преследования нарушителя патрульный экипаж столкнулся с автомашиной Hyundai Solaris. В результате ДТП пострадал водитель патрульной автомашины, он был госпитализирован. Был объявлен план "Перехват".
Задержание
29 августа, 11:44РИА Новости
Под Магаданом задержали подозреваемого в убийстве водителя на трассе
"Водитель автомобиля ВАЗ 2113 1993 года рождения задержан", — говорится в сообщении.
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ГИБДД МВД РФКазаньПроисшествия
Популярные комментарии
Вот это "новость". Надо было подать её с пометкой "молния".
20 октября, 14:15
Вячеслав Гаджиев
712002
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