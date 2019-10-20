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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл рассказал, для чего нужна церковь

14:12 20.10.2019 (обновлено: 19:43 20.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на Божественной литургии в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Божественной литургии в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры
© РИА Новости / Александр Гальперин
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БРЯНСК, 20 окт — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал деятельность Русской православной церкви (РПЦ) необходимым условием для полного раскрытия потенциала народа России.
"Чем сильнее дух, тем сильнее потенциал человека, чем сильнее дух народа, тем сильнее его потенциал. Если человеку невоцерковленному, далекому от церкви, в двух словах сказать, для чего нужна церковь, — церковь <…> нужна для того, чтобы был силен дух нашего народа", — сказал патриарх в проповеди после освящения Успенского собора Свенского Свято-Успенского монастыря в Брянске в воскресенье.
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Патриарх Кирилл заявил, что именно от силы духа человека зависит воплощение любой героической идеи. "Если и есть неверующие люди, которые признают само явление героизма, им нужно очень сильно задуматься, что такое герой и что такое героизм, как человек отдает самого себя, иногда жизнь самых близких людей, во имя идеи? Во времена Великой Отечественной войны была всеохватывающая, народная идея спасения страны. <...> Идея — это то, что принадлежит нашему духу, и поэтому реализация такой героической идеи, как защита отечества, осуществляется в первую очередь на уровне человеческого духа, души человеческой", — добавил он.
Он призвал православных христиан особенно заботиться об укреплении веры у детей и молодежи. "Мое особое слово — к детям, к молодежи, к родителям — мамам и папам, бабушкам и дедушкам: заботьтесь об укреплении духа, а значит, и веры в сердцах ваших детей и внуков! Не отдавайте их злому хищнику-дьяволу, который истребляет самое главное, — он выклевывает из сердца человека веру, он разрушает человеческую душу", — обратился к верующим патриарх.
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Предстоятель церкви попросил верующих вспоминать его в молитвах, так как он "очень в этой молитве нуждается".
Первосвятительский визит патриарха в Брянскую митрополию проходит 20 октября. Ожидается, что патриарх посетит онкогематологический центр Брянской областной детской больницы.
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Свенский монастырь

История Свенского Свято-Успенского монастыря началась с постройки конце XIII века деревянного храма в честь Успения Пресвятой Богородицы. Сменивший его каменный Успенский собор, построенный в середине XVIII века, стал главным храмом монастыря. Службы в нем совершались вплоть до 1920 года, в 1930-м собор был взорван. Оставшиеся здания обители были возвращены верующим в 1992 году.
Первые работы по разбору руин Успенского собора и обследованию фундаментов были проведены в 2005 году. Двадцать шестого июня 2011 года богослужение на руинах взорванного собора возглавил патриарх Кирилл, благословивший начало его восстановления.
Легендарная версия основания монастыря гласит, что именно в этом месте на берегу реки Свени в ветвях дуба была обнаружена чудотворная икона Божией Матери с Печерскими чудотворцами — преподобными Феодосием и Антонием. Она исчезла сама собой с ладьи, на которой ее везли в Брянск из Киево-Печерской лавры для начавшего слепнуть князя Романа Михайловича. Князь, отправившийся к месту обретения иконы, согласно легенде, прозрел и дал зарок завещать то, что он теперь видит, Богоматери. Впоследствии икона хранилась в монастыре вплоть до его закрытия, после чего была передана в Третьяковскую галерею, где пребывает до сих пор.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьБрянск
Популярные комментарии
Кстати когда попы вернут все награбленное у народа за времена принудительной десятины?
20 октября, 14:54
ИБИван Берегов
48340218
Забыл. Ещё, чтобы к бюджету, как к нехилой кормушке присосаться, да безакцизным табачком и спиртиком торговать. Ну и грязь на страну и народ лить, в лучших традициях геббельса.
20 октября, 15:02
soldier sechmet
2223002
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