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РИА Новости

На севере Италии провели операцию по обезвреживанию бомбы времен войны

13:59 20.10.2019
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© Fotolia / KadmyИтальянский полицейский
Итальянский полицейский
© Fotolia / Kadmy
Итальянский полицейский. Архивное фото
РИМ, 20 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Более 4 тысяч человек, в том числе около 800 клиентов гостиниц, были эвакуированы в воскресенье утром из центральной части североитальянского города Больцано, где десять дней назад обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны.
По распоряжению местных властей в Больцано была создана так называемая "красная зона", пребывание и передвижение в которой было категорически запрещено до полного окончания операции военных саперов. Кроме того, примерно 60 тысяч жителей города оказались в "желтой зоне", и на время обезвреживания опасного боеприпаса им было предписано не выходить из своих домов на улицу. Кроме того, утром в районе Больцано было временно прекращено движение по автостраде А22, государственной дороге SS12, а также по местной железной дороге.
Как сообщил новостной телеканал RaiNews24, около полудня (13.00 мск) сирены оповестили жителей Больцано об успешном завершении операции. Саперы вывезли бомбу с городской территории, позднее она будет уничтожена.
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Вторая мировая война (1939-1945)ИталияВ мире
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