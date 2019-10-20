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РИА Новости
Война в Сирии

Операция Турции в Сирии может навредить политурегулированию, заявил Песков

13:54 20.10.2019 (обновлено: 14:18 20.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 окт - РИА Новости. Проводимая Турцией на северо-востоке Сирии операция вызывает крайнюю обеспокоенность и может навредить политическому урегулированию, заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Крайнюю обеспокоенность всех вызывает развитие событий на северо-востоке Сирии, где сейчас происходят события, которые потенциально могут навредить делу политического урегулирования", - сказал Песков.
Ранее стало известно, что президент Турции Тайип Эрдоган и глава РФ Владимир Путин договорились о встрече в Сочи.
ТЕСТ Сирия, Турция
16 октября, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
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Война в СирииДмитрий ПесковВоенная операция Турции в СирииТурцияСирияВ мире
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