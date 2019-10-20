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РИА Новости

Подозреваемый в поджоге дома в Ярославской области рассказал о преступлении

13:51 20.10.2019 (обновлено: 19:13 20.10.2019)
73865
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео допроса подозреваемого в поджоге жилого дома в Ростове (Ярославская область).

"Я спустился вниз, подошел к машине, из куртки — она в машине была, я был в одной майке и штанах спортивных — взял зажигалку и пошел", — рассказал он.

На вопрос следователя, в каком состоянии он находился, подозреваемый ответил, что был "пьян".
Пожар в многоквартирном жилом доме начался ранним утром в субботу. В результате погибли семь человек, в том числе пять детей.
Управление СК по региону возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", однако затем эксперты установили, что это был поджог. Дело переквалифицировали на "Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом".
Ликвидация пожара в многоквартирном доме в Ростове
Вчера, 11:08РИА Новости
СК назвал поджог причиной пожара в жилом доме в Ярославской области
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Пожар в жилом доме в Ярославской областиЯрославская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Если нет мотива, значит выбили показания и раскрыли дело.
20 октября, 16:30
ПСПетр Старовой
230210023
Зачем он просто взял и просто поджег ?? Где мотивы ?? Ни слова о причинах !!
20 октября, 16:16
Яннис Янаков
26008010
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