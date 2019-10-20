Подозреваемый в поджоге дома в Ярославской области рассказал о преступлении

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео допроса подозреваемого в поджоге жилого дома в Ростове (Ярославская область).
"Я спустился вниз, подошел к машине, из куртки — она в машине была, я был в одной майке и штанах спортивных — взял зажигалку и пошел", — рассказал он.
На вопрос следователя, в каком состоянии он находился, подозреваемый ответил, что был "пьян".
Пожар в многоквартирном жилом доме начался ранним утром в субботу. В результате погибли семь человек, в том числе пять детей.
Управление СК по региону возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", однако затем эксперты установили, что это был поджог. Дело переквалифицировали на "Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом".