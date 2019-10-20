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РИА Новости
Культура

Фрески Кита Харинга из нью-йоркского Grace House продадут на аукционе

14:21 20.10.2019
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© AP Photo / Elke Bruhn-Hoffmann)Художник Кит Харинг
Художник Кит Харинг
© AP Photo / Elke Bruhn-Hoffmann)
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Фрески известного американского художника Кита Харинга сняли со стены Католического молодежного центра (Grace House) на Манхэттене и продадут на аукционе Bonham’s 13 ноября, сообщает Independent.
В начале 1980-х годов художник изрисовал три этажа здания, включая лестничные пролеты. Эти фрески называют "лексиконом словаря Харинга", так как на них представлены его самые известные сюжеты: "сияющий младенец", "лающая собака" и танцующие человечки.
Церковь вознесения, которой принадлежит здание Католического центра, приняла решение снести его. В результате со стены были сняты 13 рисунков. Их предполагаемая стоимость на аукционе может составить от трех до пяти миллионов долларов.
Эти произведения можно будет увидеть в галерее Bonham’s со второго ноября.
Кит Харинг – художник, скульптор и социальный активист, прославившийся настенной живописью в нью-йоркском метро. Он считал свои картины феноменом массовой культуры и пытался сделать их как можно более доступными зрителям. Дружил в Энди Уорхолом и Жаном Мишелем Баския, сотрудничал с Йоко Оно, Мадонной и Уильямом С.Берроузом.
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