Фрески Кита Харинга из нью-йоркского Grace House продадут на аукционе

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Фрески известного американского художника Кита Харинга сняли со стены Католического молодежного центра (Grace House) на Манхэттене и продадут на аукционе Bonham’s 13 ноября, . Фрески известного американского художника Кита Харинга сняли со стены Католического молодежного центра (Grace House) на Манхэттене и продадут на аукционе Bonham’s 13 ноября, сообщает Independent.

В начале 1980-х годов художник изрисовал три этажа здания, включая лестничные пролеты. Эти фрески называют "лексиконом словаря Харинга", так как на них представлены его самые известные сюжеты: "сияющий младенец", "лающая собака" и танцующие человечки.

Церковь вознесения, которой принадлежит здание Католического центра, приняла решение снести его. В результате со стены были сняты 13 рисунков. Их предполагаемая стоимость на аукционе может составить от трех до пяти миллионов долларов.

Эти произведения можно будет увидеть в галерее Bonham’s со второго ноября.