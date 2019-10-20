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РИА Новости

В ЛНР отвергли обвинения со стороны Киева в обстрелах в Донбассе

13:39 20.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЛНР в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области
Военнослужащие ЛНР в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие ЛНР в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 окт - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики отвергла обвинения со стороны Киева в обстрелах в Донбассе.
Украинские силовики заявили в воскресенье, что зафиксировали 15 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, в том числе в районе участка разведения сил и средств у Золотого, один военнослужащий получил ранение.
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"Нам продолжает поступать информация о случаях небоевых потерь в (ВСУ - Прим. ред.)..., находящихся в зоне карательной операции… С целью оправдания преступной халатности и снятия ответственности за увеличение количества небоевых потерь командование объединенных сил отдало указания командирам соединений докладывать как о потерях, возникших в результате обстрелов со стороны Народной милиции", - заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Он уточнил, что украинские силовики все активнее обвиняют Народную милицию ЛНР в несуществующих обстрелах, заявляя, что из-за них якобы невозможно продолжить процесс разведения сил и средств.
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В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.
На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября. Начать отвод сил стороны должны были начать 9 октября. ДНР и ЛНР в течении трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало.
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