В ЛНР отвергли обвинения со стороны Киева в обстрелах в Донбассе

ЛУГАНСК, 20 окт - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики отвергла обвинения со стороны Киева в обстрелах в Донбассе.

Украинские силовики заявили в воскресенье, что зафиксировали 15 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, в том числе в районе участка разведения сил и средств у Золотого, один военнослужащий получил ранение.

"Нам продолжает поступать информация о случаях небоевых потерь в (ВСУ - Прим. ред.)..., находящихся в зоне карательной операции… С целью оправдания преступной халатности и снятия ответственности за увеличение количества небоевых потерь командование объединенных сил отдало указания командирам соединений докладывать как о потерях, возникших в результате обстрелов со стороны Народной милиции", - заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он уточнил, что украинские силовики все активнее обвиняют Народную милицию ЛНР в несуществующих обстрелах, заявляя, что из-за них якобы невозможно продолжить процесс разведения сил и средств.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.