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РИА Новости
Культура

ГМИИ имени Пушкина открыл новое молодежное пространство Пушкинский.Youth

13:23 20.10.2019
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© Фото предоставлено ГМИИ имени А.С.Пушкина Новое молодежное пространство ГМИИ имени А.С. Пушкина в усадьбе Лопухиных
Новое молодежное пространство ГМИИ имени А.С. Пушкина в усадьбе Лопухиных
© Фото предоставлено ГМИИ имени А.С.Пушкина
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Новое молодежное пространство ГМИИ имени А.С. Пушкина, которое станет основной площадкой для проведения музейных программ направления Пушкинский.Youth открылось в субботу в усадьбе Лопухиных, сообщает пресс-служба музея.
Пушкинский.Youth объединяет возможности, которые предоставляет музей для молодежи, в том числе пространство для творчества и общения старшеклассников и студентов.
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Как отметили в музее, появление отдельной площадки позволит увеличить количество программ и мероприятий, создать сообщество активных и увлеченных молодых людей и подготовленных зрителей, которые ценят мир культуры и искусства вне зависимости от будущей профессии.
На открытии были представлены четыре новые программы направления Пушкинский.Youth. Наставниками и лекторами станут одни из лучших российских и зарубежных специалистов в различных областях культуры. В рамках каждой из новых программ пройдут и публичные мероприятия для всех желающих.
Первым проектом, который начнет работу в новом пространстве, станет "Лаборатория по исследованию миграции образов". Ее участники будут изучать образы, существующие в культуре и нашедшие свое отражение в коллекции музея, проследят их развитие на протяжении веков. В рамках еще одного проекта слушатели смогут научиться анализировать и снимать кино. Также пройдет цикл открытых встреч с профессионалами из мира культуры "Кем быть ли не быть?"; гости расскажут о том, как они выбрали профессию.
© Фото предоставлено ГМИИ имени А.С.Пушкина Новое молодежное пространство ГМИИ имени А.С. Пушкина в усадьбе Лопухиных
Новое молодежное пространство ГМИИ имени А.С. Пушкина в усадьбе Лопухиных
© Фото предоставлено ГМИИ имени А.С.Пушкина
Новое молодежное пространство ГМИИ имени А.С. Пушкина в усадьбе Лопухиных
Кроме того, в планах - проведение Молодежной междисциплинарной конференции "Пушкинский.Youth" и Школы подготовки к конференции. "Как и многие современные старшеклассники, участники конференции имеют мало опыта устных публичных выступлений. Задача Школы – научить подростков ярко и лаконично рассказывать о том, что их волнует, презентовать свои идеи", - отмечается в сообщении.
В работе с молодым поколением Пушкинский музей поддерживает его генеральный спонсор – банк ВТБ. "Осознавая, что лучшие инвестиции – это инвестиции в будущее, партнер оказывает неоценимую помощь в реализации проектов, которые дают возможность молодым людям творчески развиваться и проявлять себя", - подчеркнули в пресс-службе.
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Новое пространство будет доступно не только для участников программ Пушкинский.Youth, но и для всех желающих.
"Банк и музей связывают давние партнерские отношения, и в рамках нашего сотрудничества было реализовано множество важнейших проектов. В 2018 году ВТБ стал генеральным спонсором ГМИИ имени А.С.Пушкина, и этот статус обязывает системно развивать самые разные направления, прислушиваться к запросам наших коллег из музея. Новое пространство Пушкинский.Youth, надеемся, станет стимулом к развитию и самовыражению среди творческих молодых людей", — привели в пресс-службе ВТБ комментарий вице-президента банка Александра Ерофеева.
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