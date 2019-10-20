Одного из пропавших без вести при прорыве дамбы нашли живым

Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края

Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края

© Фото : МЧС России Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 20 окт — РИА Новости. В Курагинском районе Красноярского края обнаружили одного из шести без вести пропавших при прорыве дамбы, сообщил РИА Новости представитель краевого управления МВД Владимир Юрченко.

"Это машинист-бульдозерист 1985 года рождения. Сначала числился в пропавших, сегодня нашли. Жив, здоров. В настоящее время его опрашивают наши сотрудники", — сказал Юрченко.

Как уточнили в МЧС, найденный мужчина во время ЧС находился на другом участке.

Дамба технологического водоема золотодобывающей артели в районе поселка Щетинкино разрушилась в субботу утром. В результате затопило два рабочих общежития. Позже в СК заявили, что были разрушены две дамбы, а не одна.

Погибли 15 человек, 14 госпитализированы.

Судьба пятерых рабочих остается неизвестной. На месте трагедии продолжают работать спасатели.

По информации СК, причиной прорыва дамбы могли стать нарушения при проведении золотодобычи.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. По данным местных властей, дамба принадлежит холдингу "Сибзолото", но нигде не зарегистрирована. Директор золотодобывающего предприятия ООО "Сисим", начальник и мастер горного участка задержаны.

В офисе организации прошли обыски, изъята техническая и финансовая документация.