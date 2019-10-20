В Гонконге полиция применила слезоточивый газ при разгоне демонстрантов

Наибольшее скопление демонстрантов наблюдается в районе Чимсачей, по сообщениям издания, протестующие бросают коктейли "Молотова" в здание полицейского участка. Не менее семи станций метро были закрыты из соображений безопасности.

Полиция также задержала двух человек, их обвиняют в хранении оружия и передаче его протестующим.

В Гонконге уже несколько месяцев продолжаются акции протеста из-за закона об экстрадиции, а с 4 октября началась новая волна протестов после того, как глава администрации района Кэрри Лэм объявила о решении властей ввести запрет на ношение масок во время протестов и других массовых собраний. Нарушители запрета могут получить наказание в виде лишения свободы до года или же штраф в размере 25 тысяч гонконгских долларов (3,2 тысячи долларов США).