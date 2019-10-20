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РИА Новости

В Крыму иномарка сгорела после ДТП

12:37 20.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Один человек пострадал, второй сгорел заживо в дорожной аварии в Крыму, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
ДТП произошло в ночь на воскресенье в районе села Воинка Красноперекопского района.
"Согласно предварительной информации, 19-летний водитель автомобиля BMW, получивший водительское удостоверение лишь чуть более года назад, по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, далее за пределы проезжей части, где допустил наезд на барьерное ограждение, после чего транспортное средство загорелось", - говорится в сообщении.
По данным полиции, водитель получил сильные ожоги, сейчас он в реанимации.
"Неустановленный пока пассажир, находившийся в салоне автомобиля на переднем сиденье, очевидно, не смог выбраться и сгорел в машине. Личность погибшего устанавливается", - отметили в полиции.
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При этом в полиции отметили, что водитель BMW с начала текущего года пять раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе за управление машиной при наличии неисправностей, а также за езду без документов.
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