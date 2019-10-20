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РИА Новости
Война в Сирии

СМИ: колонна американских грузовиков въехала в Сирию для эвакуации баз

12:35 20.10.2019
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© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos LopezАмериканский военнослужащий в Сирии
Американский военнослужащий в Сирии
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos Lopez
Американский военнослужащий в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Американская колонна грузовиков въехала с территории Ирака в Сирию с целью эвакуации американских военных баз на севере страны, где Турция проводит операцию против курдских формирований, сообщает сирийское агентство САНА.
Ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что примерно тысяча американских военных, которых выводят из северных районов Сирии, отправится в западный Ирак.
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Как сообщает агентство, колонна транспортных грузовиков в сопровождении американских военных машин направилась из северной части Ирака в сторону сирийского города Камышли с целью "завершения процесса эвакуации американских военных баз" в Сирии.
Девятого октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.
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США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что Анкара продолжит операцию в Сирии, если США не сдержат обещаний по отводу курдских сил за пределы зоны безопасности.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМарк ЭсперИракСирияСШАВ мире
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