СМИ: колонна американских грузовиков въехала в Сирию для эвакуации баз

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Американская колонна грузовиков въехала с территории Ирака в Сирию с целью эвакуации американских военных баз на севере страны, где Турция проводит операцию против курдских формирований, сообщает сирийское агентство Американская колонна грузовиков въехала с территории Ирака в Сирию с целью эвакуации американских военных баз на севере страны, где Турция проводит операцию против курдских формирований, сообщает сирийское агентство САНА.

Ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что примерно тысяча американских военных, которых выводят из северных районов Сирии, отправится в западный Ирак.

Как сообщает агентство, колонна транспортных грузовиков в сопровождении американских военных машин направилась из северной части Ирака в сторону сирийского города Камышли с целью "завершения процесса эвакуации американских военных баз" в Сирии.

Девятого октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.